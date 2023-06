Alberto Vázquez más feliz que nunca para su nuevo tema, Sonreír; ¡reúne a todos sus hijos y más!

Don Alberto Vázquez reveló cómo fue el acercamiento con su hijo, Arturo Váquez, en la pandemia.

Don Alberto Vázquez, de 83 años, se encuentra de manteles largos ya que lanzó un nuevo tema “Sonreír”, y reunió a los integrantes de su familia que cantan: sus hijos Arturo y el pequeño Coco (Juan Alberto), a sus nietas Tania María y Catriona, y su sobrina Claudia, en su rancho de Torreón, Coahuila, para grabar el video musical que ya está en su canal de YouTube. Platicamos con el querido cantante y nos contó lo bien que se la pasaron todos:

-Don Alberto, ¿cómo nació esta idea de su nuevo video de “Sonreír”, que hizo con su familia?

“Nació, porque siempre me ha gustado ese tema, es de Charlie Chaplin (q.e.p.d.), es muy conocido, se llama “Smile” y dije: ‘Qué padre sería cantarlo’, y estando aquí en mi casa se lo platiqué a mi mujer (Elisabeth), le dije que iba a hacer una letra y me dijo: ‘Sería padre que la cantaras con tus hijos...’”.

Vimos que don Alberto se inyectó de energía y juventud, pues se la pasó muy bien en familia. / Cortesía: Familia Vázquez

-Y así lo hizo...

“Así fue que llamé a mis hijos Arturo y Coco (Juan Alberto), quien vive conmigo; a mis nietas Tania María y Catriona, y a mi sobrina Claudia, que canta precioso”.

-Después, ¿qué pasó?

“Nos la aprendimos, la grabamos e hicimos el video. Yo hice la letra de la canción y al final sale una niñita chiquita que es mi bisnieta, hija de Catriona; y fue muy divertido, porque estuvo aquí mi familia en el rancho una semana, fuimos a varios restaurantes a comer, a varios lugares a pasear y la pasamos muy bien todos juntos. Se alinearon todos los astros para juntarnos e hicimos todo un grupo”.

Reunió a sus 2 hijos, sus 2 nietas y a su sobrina para grabar su tema “sonreír”.

/ Cortesía: Familia Vázquez

-Pues qué padre que logró juntar a su familia...

“Sí, padrísimo; lo que pasa es que no había logrado juntarlos a todos al mismo tiempo y esta ocasión se prestó para vernos todos juntos, trabajar y hacer algo bonito en familia; todo se conjugó y gracias a Dios lo pude hacer”.

-Además, a la gente le gustó mucho el video...

“Sí, la letra es mucho de lo que somos. Hay que sonreír, cuando te pasan cosas feas hay que salir adelante y solamente sonriendo es como puedes llegar a hacer las cosas. Quedó muy bonito y me gustó mucho”.

Aquí vemos a sus dos hijos compaginando talento; y al lado, don Alberto con su sobrina Claudia, del grupo Postdata. Su hijo Coco heredó el talento de don Alberto, ya que canta, toca el piano, baila y es muy carismático. Aquí vemos (de izq. a der.) a su nieta Catriona Crehan, su sobrina Claudia Vázquez, don Alberto, su nieta Tania María (hija de Arturo), y sus hijos: Juan Alberto Coco y Arturo Vázquez. Tania María (hija de Arturo) está lanzándose como cantante; actualmente estudia la licenciatura en Canto y Composición. A pesar de la diferencia de edades, sus 2 hijos: Coco, de 13 años, y Arturo se llevan muy bien.

-Vemos que su hijo Coco heredó todo su talento...

“Sí, lo voy apoyar en lo que él quiera hacer, no que siga mis pasos, que sea él, en lo que escoja que sea original y no copie nunca anadie, siempre se lo digo”.

-También su nieta Tania María se está lanzando como cantante...

“Sí, le deseo que haga las cosas bien, que busque canciones bonitas y letras agradables, que a la gente le guste, que es lo principal, y canta muy bien”.

-No conocíamos a su nieta Catriona, ¿de quién es hija?

“De mi hija Claudia Mckinney, vinieron desde California, desde hace tres años llevo una convivencia muy bonita con ella, y mi nieta Catriona es cantante, ya ha grabado discos en Estados Unidos. También vino mi hija Rocío de México y mi hija Daniela”.

Don Alberto Vázquez se casó 3 veces y tiene 6 hijos. / Cortesía: Familia Vázquez

-Tras la pandemia, ¿cómo fue su reencuentro con su hijo Arturo?

“Sí nos vimos durante la pandemia; de hecho, Arturo estuvo aquí conmigo en mi boda el 20 de abril del año pasado (2022), estuvieron aquí todos; con Eli ya cumplimos más de un año de casados”.

-¿Disfruta esta etapa de ser papá otra vez?

“Soy papá desde el 64 que nació Arturo y para disfrutar he tenido mucho tiempo; el amor es el mismo para mis hijos, lo único diferente es el tiempo y la edad”.

-¿También juega con su hijo más pequeño?

“Claro que juego mucho con mi hijo, desde baraja, dados, le gusta mucho uno que se llama Ambicioso; jugamos futbol, Xbox, pero luego me da unas palizas horribles (ríe)”.

-De salud, ¿cómo ha estado?

“Bien, gracias a Dios, así como me notas... me siento pleno y precisamente es el mensaje que quiero dar: disfrutar la vida y transmitir esa plenitud, no importa la edad, sino cómo te sientas y en dónde estés”.

Están juntos desde 2005, pero se casaron el 20 de abril de 2022 y tienen a su hijo Coco, de 13. / Cortesía: Familia Vázquez

-Ya lo extrañamos en la Ciudad de México, ¿cuándo viene?

“No, creo que la Ciudad de México ya no la voy a pisar, me hace mucho daño la altura.Aquí vivo a todo dar y muy a gusto, ya no es necesario que vaya a México; me gusta mucho, pero estoy muy tranquilo acá. Ya cumplí 83 años, tengo que cuidarme y estoy muy bien aquí en el campo, respiro aire libre, me levanto a la hora que se me da la gana y si quiero ando con los pelos parados todo el día; si quiero no me peino y estoy tranquilo”.

-¿Hará conciertos?

“No, los conciertos ya no creo hacer... puede ser que haga unos más adelante para retirarme como despedida, por toda la República mexicana, pero ya les avisaré”.

Ella es Mónica Hoyos, ex pareja de Alberto. / Cortesía: Familia Vázquez

-¿Qué pasó con su libro autobiográfico que estaba haciendo?

“No lo he sacado, porque van saliendo cosas nuevas, siento que queda inconcluso, creo que lo voy a sacar cuando ya no esté en este mundo, por lo pronto lo sigo escribiendo”.

-¿Cuál es su deseo en esta etapa de su vida?

“Que todos sean felices en mi casa, que le vaya bien a mi familia, que sigan adelante, ese es mi legado que quiero dejar para todos”, finalizó.