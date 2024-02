Alejandro Fernández revela por qué su padre no triunfó en Europa; esta es la poderosa razón

Alejandro Fernández ofreció una entrevista para el programa Hoy, en la cual habló sobre la fama que obtuvo su padre, Vicente Fernández. Sin embargo, “el Potrillo” destacó que la carrera de su padre no llegó más lejos debido a una “fobia” que le impedía llevar su música a otros continentes.

Alejandro confesó que ‘el Charro de Huentitán’ tenía fobia a viajar en avión y por ello su música no trascendió en Europa.

“A él no le gustaba tanto viajar… No, aborrecía subirse a un avión. Lo odiaba. Re lo juro. Era su pesadilla”.

Ve: Exparticipante de La casa de los famosos México ruega por trabajo en TV Azteca ¿Ya no la quieren en Televisa?

Alejandro recordó que su padre le tenía pavor a un avión, ya que era una persona muy inquieta, por lo que mantenerse en una aeronave por horas no era de su agrado.

Checa: Leticia Calderón se da nueva oportunidad en el amor: “Estoy enamorada”

Contrario a su padre, Alejandro Fernández reveló que le gusta mucho viajar por el mundo, pues le encanta explorar otras culturas.

Alejandro Fernández

“Me gusta conocer la cultura del país a través de la comida. Lo primero que hago al llegar a cualquier país ajeno es meterme a ver: ¿qué se come?, ¿qué disfrutan?, ¿qué lugares hay? Me gusta darme mis espacios cuando estoy trabajando y salir de mi cápsula, no estar encerrado”.