Aleks Syntek le dice sí al regional mexicano, pero reitera desprecio al reggaeton

El famoso Aleks Syntek causó gran polémica en el pasado por sus fuertes declaraciones sobre regular donde se escucha el reggaeton.

En medio del éxito que ha marcado el género de corridos tumbados, cuyos actuales máximos exponentes son: Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano, el polémico cantante Aleks Syntek reveló qué opina sobre dicho género y si pensaría en hacer una colaboración con algunos de estos famosos.

En entrevista para distintos medios, el músico Aleks Syntek explicó que él no es de subirse a las tendencias y buscar colaboraciones con los famosos del momento porque no es su estilo, pero confesó que sí le gustaría hacer una canción en otro género que no sea pop, pero con algunas condiciones.

“Me gustaría hacer algo con música norteña y podría hacer algo con música de banda”, mencionó el famoso, previo a mencionar que no sería fácil que hiciera un corrido tumbado o cantar cualquier canción, pues éstas deben cumplir ciertos requisitos.

“Siempre y cuando el contenido sea sano, que tenga una letra bonita. Que haya poesía, metáfora, prosa y con gusto le voy a entrar. De hecho me encantaría oír mis canciones, alguno de mis hits, con algún grupo norteño”, mencionó Aleks Syntek.

El músico Aleks Syntek busca apoyar a los nuevos talentos

Sin embargo, eso no fue todo, pues el mexicano también mencionó que le da mucha lastima que el país tenga tantos talentos sin descubrir, pues considera que existen muchos jóvenes músicos que debido a la falta de oportunidades no han podido destacar en la industria, motivo por el cual buscará abrir una fundación para impulsarlos.

“Lamento mucho que en esta época hay chicos que son genios de la música, que hacen boleros, ranchero, jazz, salsa y se les castigue mucho con la indiferencia. Entonces yo recomiendo a la gente que escuche a estos artistas. Yo mismo voy a crear una fundación para apoyarlos y un canal de YouTube con musicales para apoyar su carrera”, concluyó.

Aleks Syntek pide al público escuchar a nuevos talentos, como Peso Pluma / Instagram: @pesopluma

Aleks Syntek vs reggaeton

Recordemos que hace años el cantante Aleks Syntek se volvió muy polémico y dividió comentarios en redes sociales debido que aseguró que a él no le gustaban las letras del reggaeton y que las consideraba ofensivas, al grado de que tenían que ser reguladas, para evitar que los infantes las escucharan en las calles o en establecimientos familiares.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo cu** en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10:00 de la mañana donde hay abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen esa música”, dijo en su momento.