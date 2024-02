Aleks Syntek reprueba que niñas y niños escuchen corridos tumbados: “Me preocupa mucho”

Aleks Syntek nuevamente dio de qué hablar luego de que consideró que no le parece en lo absoluto que niñas y niños escuchen el género popular, los corridos tumbados.

Esta no es la primera vez que el cantante expone su opinión en cuanto a un género musical. Hace unos años, el famoso se convirtió en objeto de críticas por su postura en contra del reguetón.

¿Qué dijo Aleks Syntek de los corridos tumbados?

En esta ocasión, el intérprete de Aquí estoy yo remarcó que hoy existen grandes exponentes del género de los corridos tumbados, como Peso Pluma, Natanael Cano y Xavi. Incluso, varias artistas se han unido a esta tendencia, tales como Shakira, Thalía y Belinda.

Sin embargo, el famoso no tardó en reprobar que este tipo de música la escuchen personas menores de edad, dado que considera que no es apta para ellas.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el artista acentuó que ha evitado hablar de la nueva música debido a que no busca que lo tundan por sus declaraciones. No obstante, sí destacó que los corridos tumbados tienen letras que las personas menores de edad no entenderían.

(Lo mío es) Sentarme al piano y hacer canciones, no estar criticando música. Ahora llegan los medios y dicen: '¿Qué opinas de esta canción nueva que salió?’. Y les digo que vayan con la Rolling Stone. Ellos son los críticos. Yo me dedico a hacer música. Aleks Syntek

Sin embargo, luego de que el periodista de espectáculos cuestionó a Syntek sobre la s3xualicación del reguetón o la vi0lencia que se presenta en las letras de los corridos, fue que el cantante comentó su preocupación.

Aleks Syntek Es tremendamente buena. Son artistas con grandes melodías, excelentes arreglos musicales y estilos muy peculiares. Por algo ha pegado tanto Peso Pluma. Cuando me preguntó Adela Micha de él, dije que amo la música mexicana y nada me da más gusto que a un mexicano le vaya bien.

Agregó: “Pero, son contenidos que no deben estar al alcance de los niños y todos los niños los están cantando, y ahí sí me preocupa mucho... Los niños chiquitos de ocho o siete años que están cantando ‘Me levanto en la mañana y me pongo a forjar’, pues no está padre”.

Sin embargo, Aleks aseguró que respeta mucho este género. No obstante, consideró que “tu libertad se termina donde empieza la de otro ser humano. Más si es un niño o menor de edad”.

Al momento, algunos artistas de corridos tumbados no se han pronunciado acerca de las palabras de Aleks, aunque no sería una sorpresa que muchos reprueben su opinión.

Así lo dijo Aleks Syntek: