Alex Ibarra habla sobre la enfermedad que ha afectado su capacidad para hablar

Alex Ibarra aseguró que está enfermedad lo ha llevado a tomar decisiones difíciles en su trayectoria profesional.



Alex Ibarra estuvo como invitado en el programa de YouTube, La Saga, el cual es conducido por la periodista Adela Micha y ahí el actor habló sobre la inusual enfermedad que padece desde hace varios años, lo cual ha afectado su carrera en el mundo del espectáculo.

La enfermedad que padece Ibarra es la disfonía espasmódica, un trastorno crónico en la voz se interrumpe durante el habla y puede hacerla sonar, forzada o tensa.

El hermano de Benny Ibarra contó que muchas personas piensan que está enfermó, pero lamentablemente es un padecimiento neurológico: “es un cable que conecta el cerebro con las cuerdas vocales, ese cable está mal, manda una señal equivocada a mis cuerdas que hace que tenga espasmos involuntarios”, contó.

Alex Ibarra confesó que tiene una terrible enfermedad / Clasos / Instagram: @ibarraha

Alex reveló que a pesar que su enfermedad no tiene cura, pudo encontrar la manera de sobrellevar su enfermedad, sobre todo cuando tiene que trabajar.

“Ahorita estoy hablando, así como ronquillo porque me inyectan bótox en las cuerdas vocales, entonces, se paralizan, al paralizarse no chocan entre sí y no puedo emitir sonido normal, esto me ayuda muchísimo, de repente es un juego, a veces hay que meterle más dosis, luego menos, se va checando, es una enfermedad rara, poco conocida”.

El cantante reveló que pasó más de dos décadas visitando a especialistas antes de descubrir la verdadera naturaleza de su padecimiento. Debido a esta situación, tuvo que adaptarse constantemente, cambiando de profesión en busca de actividades que le permitiera expresarse.

“Tuve que cambiar de profesión en múltiples ocasiones. De haber grabado un disco y haber empezado en la telenovela Alcanzar Una Estrella, ahí comenzó todo. Luego me dediqué únicamente a actuar ya que hablando no tenía problemas, solo al cantar”, comentó.

Finalmente, Alex Ibarra aseguró que su enfermedad sin duda es un desafío, sin embargo, mantiene una actitud positiva y está agradecido por la ayuda que ha recibido para poder continuar con su carrera artística.