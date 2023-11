Alfredo Adame revela que está buscando del amor y estos son los requisitos

A pesar de que las relaciones de Alfredo Adame no han terminado nada bien con sus exparejas como Magaly López, Diana Golden y Mary Paz Banquells, el actor no pierde la fe de encontrar a su media naranja.

Recordemos que en los últimos años el presentador ha dado mucho de qué hablar, ya que ha tenido constantes peleas con figuras públicas o enfrentamientos callejeros.

En una reciente entrevista Adamé habló sobre sus deseos de encontrar a una persona que llene las expectativas que pide.

El actor dejó en claro que no quiere mantener vínculos amorosos con personas de la comunidad LGBT, esto luego de acusar nuevamente a su expareja Magaly Chávez de supuestamente haberlo engañado respecto a su identidad.

“Mientras no me salga hombre como la última pues todo está muy bien, porque me salió ¿con qué me salió? Con jalapeño, tremendo jalapeño ya estamos haciendo la cumbia, entonces mientras no me vuelva a salir hombre pues todo está a todo dar”.

Alfredo Adame confesó cuáles son las cualidades que su próxima novia tiene que tener: “Si me encuentro una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y que realmente yo quiera hacer una relación y ella también quiera pues perfecto, que no quiera robarme engañarme, mentirme y clavar la puñalada por la espalda pues todo está bien”.