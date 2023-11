Magaly Chávez logra audiencia contra Alfredo Adame por daño moral; él se defiende

Recientemente Magaly Chávez dio a conocer en una entrevista para Venga la alegría cómo va proceso legal en contra del polémico actor, Alfredo Adame.

Recordemos que Magaly y Adame terminaron su relación sentimental tras finalizar el reality show, Soy famoso ¡sácame de aquí!. Después de su ruptura, el conductor comenzó a afirmar que la actriz era transexual y por eso nunca llegaron a tener intimidad.

Además, Adame aseguró en varias entrevistas para distintos medios de comunicación, que había muchas pruebas que podrían confirmar que Magaly había nacido hombre y después hizo su transición a mujer, según palabras del famoso.

Magaly tomó cartas en el asunto e interpuso una demanda por daños y difamaciones. Ahora Magaly informó al programa de TV Azteca que Adame no se presentó a la primera audiencia, pero consiguió que el juez diera otro citatorio, para que no hable sobre ella.

Además, Magaly aseguró que confía que la ley castigue a Adame como se debe por todo lo que comentó en su momento. La expareja del actor nuevamente negó que sea una persona trans.

Magaly Chávez

“Él dijo que era transexual, y que bueno, mira, nosotros estamos tranquilos que eso no es verdad y que tenemos las pruebas necesarias. Estoy segura que la ley me va a beneficiar, porque no puede ser que una persona quede impune ante todas esas cosas que está diciendo contra mí”.