Alfredo Adame tacha de “arrogante” a Peso Pluma y asegura que “ya se le subió la fama”

Hace poco, Peso Pluma fue objeto de críticas al ignorar a la prensa en su llegada a México.

En medio del reciente éxito que ha cosechado Peso Pluma, Alfredo Adame afirma que el cantante ya se le está “subiendo la fama” debido a la actitud que ha tenido últimamente con la prensa, por lo que le mandó un contundente consejo.

A través de una entrevista para La Mesa Caliente, el polémico actor dijo estar preocupado por el intérprete de Ella Baila Sola, pues, ahora que se ha vuelto tan conocido, está “perdiendo el piso”; algo que ha afectado a varias celebridades en el pasado.

“Estoy de acuerdo en que entren y compitan, yo un día entré y competí, y sigo aquí. Entonces, todos lo que lo hagan, deben tomar una cosa en cuenta; todavía no se inventa la pastillita para el mareo de la fama”, puntualizó.

Bajo este panorama, indicó que muchos artistas que “vienen de abajo”, y saltan a la fama, se creen con el derecho de ser “cretinos, arrogantes y soberbios”, además de evitar a los periodistas para no dar entrevistas.

Alfredo Adame puntualizó que diversos artistas que “vienen de abajo” suelen volverse “cretinos” cuando alcanzan el éxito / Instagram: @alfredo_adame_oficia1

Te recomendamos: Jeni de la Vega responde los haters que la llaman interesada por haber andado con Peso Pluma

Ante esto, recomendó a los artistas que, “así como él”, se mantuvieran humildes, pues considera que es algo fundamental para poder seguir en el gusto del público.

“Entonces, yo creo que a mí, en mi caso, eso fue una de las cosas que más me favoreció: que siempre fui humilde, que siempre me conservé sencillo y con los pies en la tierra”, sostuvo.

Alfredo Adame se alegra del éxito de Peso Pluma

Pese a su dura crítica, Alfredo Adame reconoció que Peso Pluma está logrando muchas cosas “positivas” en el mundo de la música, sin embargo, su falta de “humildad” le estaría perjudicando su carrera artística.

“Va muy positivo, para arriba, pero, pues ya está comenzando a cometer los mismos errores de los que han subido y bajado. Ahora, en estos tiempos, es más fácil que suban y bajen”, concluyó.

Alfredo Adame lamenta que Peso Pluma se esté volviendo una persona “arrogante / Instagram: @pesopluma

Peso Pluma vs la prensa

Cabe destacar que, hace poco, Peso Pluma ignoró a la prensa a su llegada a México y hasta se lanzó con todo en contra de los medios de comunicación en redes sociales, pues asegura que su único interés es hacer música y evitar los “chismes”.

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet. No he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme”, puntualizó en su momento.

En su momento, Peso Pluma lanzó un contundente mensaje por las críticas en su contra / Instagram: @pesoluma

Te puede interesar: Peso Pluma responde a los señalamientos en su contra, ¿indirecta a Gustavo Adolfo Infante?