Jeni de la Vega responde los haters que la llaman interesada por haber andado con Peso Pluma

Jeni y el cantante, estuvieron saliendo durante tres meses en dicho lapso, él la invitó a viajar a Nueva York, República Dominica, y Puerto Rico.

Luego de que Jeni de la Vega nos diera una entrevista exclusiva, donde asegura que el cantante Peso Pluma era muy espléndido con ella, recientemente fue objeto de ataques y es que la señalaron de ser interesada.

Por lo que se dio a la tarea de aclarar la situación en un nuevo encuentro con TVNotas

-¿Jeni, tuviste una relación con Peso Pluma o no?

“Mira él, yo nunca fui novios, estuvimos saliendo aproximadamente tres meses, nos estuvimos conociendo. Desde el primer día que nos conocimos fue de que estuvimos casi 24 /7 juntos, pero novios no; porque así yo no lo considero”.

-¿Cómo fueron esos tres meses?

“Ese tiempo fue muy bonito, porque considero que él como persona, fue muy bueno, siempre me trató muy bien, fue muy caballeroso conmigo, es muy inteligente, me hacía reír mucho, la pasaba bien con él”.

-¿Era espléndido o no contigo?

“Tanto como para llenarme de regalos, francamente no; se ha especulado un poquito sobre que me llenaba de regalos y de lujos, y sinceramente no. Eso si lo quiero aclarar, porque me han llegado demasiados comentarios a mis redes, de que solamente por dinero estaba con él, y la realidad es que no. Si a caso me dio una o dos cositas, y ya”.

Jeni de la vega aclara que ella no es interesada ni necesita a un hombre a su lado para darse lujos y comprarse joyas. / Redes Sociales

-¿Qué fue lo que realmente te regaló Peso Pluma, se habló de un bolso?

“Eso sí, es real, me regaló un bolso, pero fue todo; de ahí que me llenara de lujos y otras cosas, la verdad no”.

-¿Era muy detallista?

“Eso sí, me regalaba muchos arreglos florales, y en eso no escatimó, porque el 14 de febrero me regaló un oso de puras rosas que era casi de mi tamaño. En ese sentido, si era muy detallista y me regalaba muchas rosas, más no regalos de otro tipo”.

-¿Pero si te llevó a lugares caros, cierto?

“En eso tampoco escatimó, o sea, íbamos a cenar a restaurantes caros porque al final es un estilo de vida, que él lleva al igual que yo. Entonces para mí se me hacía algo normal ir a esos lugares porque son también mi forma de vivir. Al igual podríamos comer en cualquier puesto de tacos como cualquier otra persona, no todo son puras cosas caras. Al final yo no estaba con él por lo que pudiera darme, y eso también me gustaría aclarar”.

-¿A qué te refieres?

“Es que la gente dice que como él me llenaba de regalos estaba con Peso Pluma por dinero, y simplemente es que no. Porque las cosas no eran así”.

-¿Entonces porque te retractaste en algún momento al decir que no era espléndido?

“A lo mejor no me di a entender o no utilicé las palabras correctas para decir eso, porque te repito, viajábamos en primera clase, me llevaba a restaurantes buenos y a eso me refería. Y no que me regalaba cosas caras como los relojes o joyas que supuestamente decían”.

La influencer comentó que le molesta que la ataquen los heaters en redes, porque desmeritan el trabajo de una mujer y no le dan la importancia del empoderamiento que ha tenido para salir adelante sola. / Redes Sociales

-¿Él nunca te regaló un reloj o joyas?

“No para nada, él me regaló la bolsa en un viaje a Nueva York, en el que él me invitó y fuimos de compras, él compró sus cosas y yo las mías. Al final de todo él fue el que me dijo eso, entramos a una tienda y vimos la bolsa y me dijo ‘agárrala es para ti’. Pero hasta ahí, mis demás compras que yo hice las pagué yo con mi dinero. Yo jamás he necesitado de un hombre para darme mis lujos, y solamente fue eso y nada más”.

-¿Cómo cuánto costó la bolsa?

“Pues yo creo que fue 2 mil 600 dólares (casi 44 mil pesos)”.

-¿Te dan miedo todos los comentarios que hacen de los heaters en redes?

“No es miedo, pero si me enoja que digan que estuve con él por dinero, y porque me llenó de lujos. Me enoja que desmeriten a la mujer, al pensar que siempre una necesita de un hombre para que tenga sus cosas. Yo siempre he estado en el empoderamiento de la mujer, y en que no necesitas de nadie para hacerte de tus cosas. Gracias a Dios, tengo mi trabajo, tengo mis entradas de dinero, yo vivo muy bien, y tengo mis lujos”.

-¿Hubieras preferido que te regalara un reloj o joya o algo que le naciera del corazón?

“Yo agradezco lo que me dio, porque sé que fue de corazón. Al final, si estoy con alguien, no le exijo que me regale algo caro, estoy acostumbrada a otro tipo de cosas, y tampoco lo voy a exigir”.

-¿En los viajes como era?

“Pues nos divertíamos mucho juntos, es una persona muy divertida, no me aburrí jamás en un viaje, siempre los viajes fueron a lugares muy bonitos y nos la pasamos muy bien”.

-¿Te arrepientes de haber salido con él?

“Todo lo que he realizado en la vida nunca me he arrepentido de nada, si en algún momento lo hice fue porque yo lo quise hacer. Las personas tenemos un ciclo en la vida de todos, su ciclo se terminó, no hay nada más, él por su lado y yo por el mío. Esto ya se terminó y ya”.

-¿Qué opinas de qué ahora está saliendo con Dania Méndez?

“Él y ella son personas solteras, creo que son libres de hacer lo que quieran, a ella la conozco y me cae bien. Él también, y lo único que digo que bueno que no la borró del video (ríe), pero si están saliendo que las vaya bien”.

Jeni dijo que Peso Pluma siempre fue muy espléndido y detallista, todo el tiempo le regalaba flores. Pero jamás le dio un reloj o joyas como se especuló. / Redes Sociales

-¿Ya no ha tenido contacto contigo o no te ha buscado?

“Desde que se terminó la relación o como se le pueda llamar a lo que tuvimos, ya no hubo ningún tipo de contacto de ambas partes”.

-¿Te gustaría hablar con él, y tal vez dejar la posibilidad de una reconciliación?

“A mí no me gusta volver a mi pasado, lo que pasó, pasó, y creo que las segundas partes nunca fueron buenas. Se disfrutó en su momento, la pasé muy bien, lo quise mucho y le tengo un aprecio por lo que se vivió en su momento, pero ya querer volver, no. Si yo quiero a alguien en mi vida creo que aquí estuviera, yo tomé la decisión y ahora estoy concentrada en lo mío”.

-¿Le mandarías un mensaje a Dania?

“Ella es una mujer madura, que sabe lo que quiere, no creo que necesite algún mensaje mío, solamente le deseo que sean feliz los dos, porque cada semana se le relaciona con una diferente; entonces que sean felices y disfruten”, finalizó.

¿Quién es Peso Pluma?

Se llama Hassan Emilio Kabande Laija y nació el 15 de junio de 1999 (24 años), en Zapopan, Jalisco.

Su nombre lo tomó por la categoría de boxeo ‘Peso Pluma’, luego de que el excampeón mundial Marco Barrera lo vio en una presentación junto a sus músicos y les vio que todos eran muy delgados como los pugilistas de esa división.

Su fama surgió en el 2022, tras las colaboraciones con cantantes de corridos tumbados como Luis R. Conriquez, Natanael Cano, Eslabón Armado.

Fue invitado al show de Jimmy Fallon , en Nueva York.

, en Nueva York. Tras romper con Jeni de la Vega fue captado en Guadalajara muy pegadito a la influencer Maya Nazor ex de Santa Fe Klan. Y ahora también es relacionado con la actriz y modelo Dania Méndez, con quien ya trabajó en su más reciente videoclip Bye.

Peso Pluma estaría colaborando solamente con Dania Méndez. / Instagram: @pesopluma

¿Quién es Jeni de la Vega?

Originaria de Querétaro, tiene 27 años, de jovencita comenzó en la actuación y como conductora y fue modelo en videos de música grupera.

En 2019 saltó a la fama por participar en Enamorándonos en Azteca y posteriormente condujo en MVS el matutino Tucasa Tv , ha participado en el Circo de Bandamax y actuó en Amor de 3 .

en Azteca y posteriormente condujo en MVS el matutino , ha participado en el y actuó en . Está por grabar la versión La escuelita junto con otros influencers para un canal de youtube y está por estrenar un podcast en junio.