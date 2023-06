Ana María Alvarado pregunta a los Miembros al Aire por qué corrieron al Burro Van Rankin

‘El Burro’ Van Rankin aseguró que no quiere regresar a Miembros al Aire, pues le pagaban una “bicoca” y él solo lo hacía por gusto.

Jorge ‘El Burro’ van Rankin compartió en sus redes que había sido despedido del programa Miembros al Aire.

Fue exactamente hace un mes, el pasado 2 de mayo, cuando Jorge ‘El Burro’ Van Rankin sorprendió a sus seguidores al anunciar que había sido despedido del programa Miembros al Aire en pleno pasillo de la empresa.

La noticia generó polémica en Televisa pues ‘El Burro’ llevaba 14 años conduciendo el programa, siendo uno de los presentadores más estables de Miembros al Aire.

Más tarde una fuente cercana reveló a TVNotas, que la relación entre confirmó que la relación entre ‘El Burro’ y el productor de Miembros al Aire, Lalo Suárez, no era la mejor.

Ana María Alvarado incomodó a los Miembros al aire al exigirle la razón por la que corrieron al ‘Burro’ Van Rankin. / Facebook: Miembros al aire

También nos contó que ‘El Burro’ Van Rankin llegaba con algunos tragos encima o crudo y frecuentemente llegaba tarde o faltaba, lo cual generó su despido.

Ahora, Ana María Alvarado fue la que cuestionó a Raúl Araiza, Leonardo de Lozanne, José Eduardo Derbez y a Jean Duverger en pleno programa Miembros al Aire, sobre la razón por la cual salió ‘El Burro’ Van Rankin.

“¿Oigan, pero por qué despidieron al ‘Burro’?, dijo Ana María Alvarado sorprendiendo a los ‘Miembros’ quienes bromearon al respecto, mientras Rául Araiza fue el único que se animó a aclarar un poco la duda de la periodista.

Jorge el Burro Van Rankin dejo el foro que lo vio reír desde hace 14 años. / Instagram: @miembrosalairetv

“Pero no fue así, no lo corrieron era un tema más de comunicación, el productor estaba muy ocupado, le habló no contestó, no fue de me corrieron en el pasillo, ‘El Burrito’ fue quien inició esto y dio los nombres de nosotros”, dijo Araiza.

El conductor de Hoy asegura que el Burro puede volver cuando quiera: “pero él puede regresar cuando quiera, pero luego hace drama mi ‘Burrito’, sabe que lo amamos”.

Raúl Araiza afirmó que “nadie es indispensable” en Miembros al Aire, pero lamenta el despido de Burro Van Rankin. / Facebook: Miembros al Aire

Cabe señalar que el ‘Burro’ Van Rankin reveló que le “dolió la forma” en la que lo despidieron y fue tajante al revelar que ya no le interesa volver.

“Yo no quiero ni regresar, no me interesa estar más en Miembros al Aire, me pagaban una bicoca, para mí era una terapia de grupo, me divertía muchísimo, me la pasaba muy bien, pero no estuvo padre la forma, el que juzga está allá arriba, qué decepción la forma que te despidan en el pasillo del programa”, dijo el ‘Burro’ Van Rankin.