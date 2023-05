Peso Pluma responde a los señalamientos en su contra, ¿indirecta a Gustavo Adolfo Infante?

Peso Pluma ha estado envuelto en diversas polémicas, luego de que se ha negado a dar declaraciones de su vida privada.

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Peso Pluma en una de las más recientes transmisiones de De Primera Mano, pues comentó que el cantante es verdaderamente “prepotente”.

Incluso, el periodista señaló que el famoso, popular por su éxito en los corridos tumbados, ha rechazado diversas entrevistas, pues, no están a la altura de su fama.

Esta situación dio arduamente de que hablar, dado que innumerables internautas expusieron al intérprete de Ella Baila Sola, negando fotografías a las personas, así como absteniéndose a dar declaraciones a la prensa.

Peso Pluma fue señalado como “prepotente”, luego de negarse a dar entrevistas. / Facebook: Peso Pluma Oficial

Peso Pluma responde a rumores sobre su vida privada

Por ende, Hassan Emilio Kabande Laija, reaccionó a los innumerables señalamientos en su contra y explicó el porqué de su actitud actualmente.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en la cual lanzó un contundente mensaje a sus seguidores, sobre la polémica que lo ha envuelto en cuanto a su presunta “prepotencia”.

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”, escribió

Este fue el mensaje que lanzó Peso Pluma tras las críticas por parte de Gustavo Adolfo Infante. / Instagram: @pesoluma

Y agregó: “No me refiero a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco. No he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme. Pd: LOS AMO A TODOS. PURA DOBLE P”.

Pese a que el artista dejó claro que no se refería a un “tema en específico”, sus declaraciones contundentes se pueden asemejar a lo que recientemente dijo Gustavo Adolfo Infante.

Se desconoce si Peso Pluma le lanzó una contundente respuesta a Gustavo Adolfo Infante. / Facebook: De Primera Mano

No obstante, Hassan también ha estado envuelto en diversos rumores de romances con algunas personalidades del mundo digital, tales como Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, sin embargo, nada es certero.