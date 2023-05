Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Peso Pluma y opina que perdió el piso: “ubícate”

Gustavo Adolfo Infante comentó que Peso Pluma es muy selectivo con quien lo entrevista.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se convirtió en uno de los cantantes de corridos tumbados más populares del momento, gracias a sus éxitos como Ella Baila Sola, AMG y La Bebé, Remix.

Sin embargo, hay quienes consideran que el joven de 23 años ya perdió el piso por tanta fama, tal fue el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien arremetió contra el cantante.

Fue a través de la más reciente emisión de De Primera Mano, que el periodista destacó que Doble P está “insoportable” luego de su éxito mundial en diversas plataformas de música, y que solo a los “privilegiados” les acepta entrevistas.

Peso Pluma se presentó en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon y de ahí supuestamente se le subió la fama. / Facebook: Peso Pluma Oficial

“Me estaba contando gente que lo conoce, que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nada más es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás”, opinó Gustavo, luego de que presentara la nota de que Pepe Aguilar interpretó una de las canciones del famoso.

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Peso Pluma ya que supuestamente “se le subió" la fama. / Clasos

Tras estas declaraciones, Infante no se quedó con nada y le lanzó un contundente mensaje a Peso Pluma, sobre los artistas han tenido un éxito “fugaz”, así como lo tendría él.

Peso Pluma ha sido captado siendo “prepotente” con sus fans. / Instagram: @pesopluma

“Yo nomás le quiero decir algo a Peso Pluma, tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un gü*y, que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Gangnam Style, PSY, ese cuate tuvo 10 veces, 20 veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar enfrente de Imagen y no lo dejan entrar”, comentó.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante:

Y agregó: “entonces, ojalá tu éxito, Peso Pluma, continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito”.

Asimismo, hay usuarios quienes han corroborado las palabras de Gustavo, ya que han podido captar la “prepotencia” de Peso Pluma, a través de redes sociales, ya que se ha negado a dar fotografías.