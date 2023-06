Peso Pluma responde a Pepe Aguilar luego de que minimizó su éxito en Spotify

Peso Pluma se ha posicionado como uno de los cantantes de corridos tumbados más populares del momento.

Pepe Aguilar estuvo envuelto en la polémica luego de que minimizó el éxito mundial de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, en Spotify, pues consideró que tal no es “tan importante” como parece.

Si bien, está no es la primera vez que el interprete de Por Mujeres Como Tú despotrica contra los corridos tumbados, ya que tiempo atrás protagonizó una fuerte polémica al lado de Natanael Cano; sin embargo, todo quedó en un mal momento.

No obstante, esta ocasión le tocó recibir criticas al también conocido como Doble P; no obstante, a él parece no importarle la opinión del padre de Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar habló del éxito de Peso Pluma actualmente. / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Peso Pluma responde a los señalamientos de Pepe Aguilar

En un encuentro con la prensa, Hassan habló sobre las personas a quien no les gusta el genero con el cual alcanzó la fama, situación por la que destacó que siempre “habrá a muchos que no les guste su música”.

Peso Pluma alcanzó tanto éxito que hasta se presentó en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon. / Facebook: Peso Pluma Oficial

“Ya vieron que si hay de donde agarrar, ya vieron que si hay talento y sobretodo muchas ganas de jovenes mexicanos de salir adelante… Al fin al cabo es música y va a haber gente que le guste y gente que no le guste”, dijo Peso Pluma.

Peso Pluma externó lo feliz que se encuentra con lo que ha logrado en la industria de la música. / Instagram: @pesopluma

Sin embargo, ante ser cuestionado sobre las declaraciones de Pepe Aguilar el intérprete de Ella Baila Sola se limitó a externar que él no se mete en esos temas.

“Sin palabras, yo no tengo nada que ver ahí”, puntualizó Hassan, previo a enviar un emotivo mensaje a sus seguidores sobre “alcanzar sus sueños”, como él lo hizo.

Así contestó Peso Pluma a Pepe Aguilar: