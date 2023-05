¿Poncho de Nigris en La Casa de los Famosos México?, así lo habría revelado Gustavo Adolfo Infante

Marcela Mistral reaccionó a la posible participación de su esposo, Poncho de Nigris, en ‘La Casa de los Famosos México’.

Mucho se ha hablado del nuevo proyecto de Televisa, ‘La Casa de los Famosos’ México; pese a que aún no hay un comunicado oficial de quiénes serán los participantes de tal reality, Poncho de Nigris, sería uno de los posibles participantes.

Y es que Gustavo Adolfo Infante, también posible participante, cuestionó a Marcela Mistral, esposa del exconductor de ‘Multimedios’, sobre si ya le “leyó la cartilla” a su pareja, luego de saber que entrará a esta competencia.

TV Notas da los nombres de los primeros confirmados de La Casa de los Famosos México / Instagram: @lacasadelosfamosos.tv

Fue a través de ‘De Primera Mano’ que la también cantante reaccionó poco sorprendida ante la pregunta y posible indiscreción del periodista; sin embargo, contestó de manera irónica.

“Ah, fíjate que no estoy enterada”, a lo que Gustavo le contestó: “Fíjate que tu marido no te quiere decir, para que no te prevengas mucho””, y ella continuó: “Para que no me truene el otro ojo, dices tú”.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante y Marcela Mistral:

Ante la poca respuesta de la influencer, Erika González procedió a pedir, nuevamente, la opinión al respecto de las especulaciones de este tema a Marcela y ella contestó de manera puntual.

“Pues mira, realmente si fuera a entrar, si fuera el caso, yo creo que cada persona es responsable y dueño de sus actos, de sus estrategias”, comenzó.

Según Alex Kaffie, Gustavo Adolfo Infante, también sería participante de La Casa de los Famosos México / Facebook: De Primera Mano

Y agregó: “Es un universo paralelo, cuando estás adentro, se te olvida realmente que estás en un programa visto, pero mi marido tiene mucha experiencia en eso… Él es muy congruente con su forma de ser, en la televisión, en la casa, en todas partes, si entra, pues que gane, porque necesitamos terminar de pagar la casa nueva”.

Sin más, Poncho no ha hablado al respecto del tema, por lo que usuarios destacaron que Gustavo habría cometido una “indiscreción” al revelar otro participante de tal proyecto; sin embargo, todo es incierto.