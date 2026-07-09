Amaranta Ruiz revela que su padre, José Carlos Ruiz, a sus 89 años, ¿ha considerado la voluntad anticipada?

Tras más de 25 años de carrera en TV Azteca y ser uno de sus rostros más conocidos, Amaranta Ruiz ya lleva 3 telenovelas en Televisa. Se siente feliz profesionalmente por trabajar en la misma cadena que su padre, el primer actor José Carlos Ruiz, quien ya lleva 3 años retirado de las telenovelas, lo que ha causado especulaciones sobre su estado de salud.

José Carlos Ruiz lleva más de 60 años de carrera en cine, teatro y televisión / Liliana Carpio, IG @amarantaruizoficial y @josecarlosruizoficial

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¿Qué fue del actor de telenovelas José Carlos Ruiz?

Ante esto, Amaranta comenta: “No está retirado. En 2025 hizo una película que se estrena este año. Acá en Televisa hizo a Juan Diego en el aniversario de la Virgen de Guadalupe. Para 2026 se encuentra escribiendo. Telenovelas últimamente no ha hecho. Creo que ahorita está en una platiquita por ahí (para volver a los melodramas)”.

La actriz nos confirmó que don José Carlos aún tiene una gran lucidez “Está muy bien, muy contento. Es un hombre muy creativo. Todos los días se levanta y vocaliza, escribe poesía, prosa, disfruta mucho la vida. Le gusta salir, tomar café, comer un buen pan, salir a los parques, va a los conciertos. Vamos a ver cuánto tiempo podrá hacer eso que tanto le gusta, y mientras esté bien, adelante”.

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Al igual que su madre, Ada, está dispuesta a firmar su voluntad anticipada / Liliana Carpio, IG @amarantaruizoficial y @josecarlosruizoficial

¿El actor José Carlos Ruiz piensa en el retiro de las telenovelas en 2026?

Y nos dijo que su papá no le ha comentado que piense en el retiro: “Eso es algo que, en el caso de él, no es una decisión. Es algo circunstancial. Mientras su vitalidad, su salud, sus piernas, sus ojos, sus oídos se lo permitan, él seguirá disfrutando de la vida”.

Su mayor ejemplo es su padre, quien luce muy entero y aún desea seguir trabajando:

“Mi papá ha estado en esta empresa 50 años. Pisar estos foros, trabajar con estos productores, con todos los técnicos que me dicen cosas increíbles de él, me hace sentir muy satisfecha de que él haya dejado este camino aquí y que yo pueda seguir pisándolo con ese orgullo”. Amaranta Ruiz

Amaranta Ruiz deslumbra con pantalones plateados y vestidos rosa con estampado de flores. / Redes sociales

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¿Qué dijo Amaranta Ruiz sobre la voluntad anticipada de sus padres?

Amaranta cuenta también con su mamá, Ada, con quien hace una década entró en controversia después de que firmara su voluntad anticipada.

“Yo me enojé porque no me lo dijo. Cuando ella lo hizo, era algo que no se utilizaba. Ahora todo el mundo ya dice: ‘Mi voluntad anticipada’ (es un procedimiento jurídico mediante el cual una persona manifiesta su deseo de ser o no sometida a un tipo de tratamiento vinculado a una enfermedad, en caso de que llegue el momento en que no pueda expresar por sí misma sus deseos), y lo normalizan. Pero cuando ella dio ese paso, llegó a la casa y me dijo: ‘Ten’, y me dio el sobre notariado. Y yo: ‘¿Qué es esto?’”.

Sobre si su papá ha querido firmar su voluntad anticipada, señaló:

“No, él dice que lo que Dios diga y cuando Él diga. Ellos son muy diferentes. En mi caso sí lo haría. El ser humano debe vivir, pero no a toda costa ni al costo que sea, del dolor, del sufrimiento, de una herencia. Hay señales que se dan y hay que ser congruente con ellas”.

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Amaranta Ruiz / Redes sociales

¿La actriz Amaranta Ruiz está casada?

Amaranta Ruiz, quien Anette Michel decidió que cuidará a su hijo si ella falla, se divorció en 2014, tras 8 años de matrimonio con el chef Gustavo Calvo, y no estaría dispuesta a volverse a casar. “Soy feliz así… El ser humano nace autónomo”. Y agradece no haber sido madre:

“Estuvo perfecta esa decisión. No me arrepiento. Soy muy feliz con mi vida. Estoy muy agradecida de poder invertir mi tiempo en levantarme y tener mi libertad”. Amaranta Ruiz

Finalmente, sobre cómo ha sido la recepción en Televisa, comentó: “Estoy muy agradecida. Aquí es mi tercer proyecto. Estuve en las telenovelas ‘La herencia’ y ‘Mi secreto', y siento que vengo con una carrera atrás, que ya traigo un nombre, experiencia y herramientas”.

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