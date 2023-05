Ana María Alvarado aclara si a Alex Kaffie lo corrieron de Sale el Sol por hablar mal de Nacho Lozano

Alex Kaffie se ha ausentado del matutino Sale el Sol desde el pasado 12 de mayo.

Desde hace unos días el conductor Alex Kaffie no se ha presentado en el programa Sale el Sol desde el pasado 12 de mayo, por lo que los televidentes se han cuestionaron que ha pasado con el presentador.

Algunos rumores decían que Kaffie pudo haber sido despedido del matutino, de Imagen Televisión, supuestamente por haber hecho comentarios sobre el periodista Nacho Lozano, quien recientemente regresó a la televisora, luego de su paso en Telemundo.

Cabe señalar que el periodista espectáculos ocupó su columna Sin Lisonja para revelar que Nacho Lozano habría exigido que Paulina Mercado fuera la personas que lo entrevistara por su regreso a Imagen Televisión: “el viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano, fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, exigió que únicamente a Paulina Mercado, nadie más del matutino lo entrevistara. No sé mis compañeros, pero yo ni codiciar ni ansío, ni anhelo entrevistarlo, este servidor codicia, ansía y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores Marisol, no a Nacho Lozano”.

En la emisión del pasado viernes 5 de mayo se pudo ver que Paulina Mercado fue la única que entrevistó a Nacho Lozano. / YouTube: Imagen Televisión

Este comentario aparentemente no fue del agrado de Nacho Lozano, por lo que pidió a los altos mandos de Imagen Televisión, suspender a Alex Kaffie del matutino Sal el Sol. Al respecto, su compañera Ana María aclaró que está sucediendo.

La periodista de espectáculos fue cuestionada en su programa de YouTube y ahí respondió: “Alex Kaffie está de vacaciones y va a volver pronto. Esta semana no, la que entra tampoco (estará en Sale el Sol), se va con su mami de vacaciones, y la que sigue… lunes 29 de mayo, ahí estará, Alex Kaffie está de regreso”.

Además, Ana María Alvarado explicó que cuando vea a su compañero le preguntará sobre lo dicho en su columna.

“Si dijo o no dijo algo que haya molestado a la empresa, pues le preguntaré personalmente, cuando lo vea, les pasaré un video en donde él conteste qué es lo que pasó. Pero regresa el 29 de mayo, de ahí no sé más. Me están preguntando qué pasó con Alex Kaffie y yo sé que está de vacaciones porque eso nos informaron el día de ayer”, concluyó.