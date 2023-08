Anahí revela que comenzó la gira de RBD sin oír bien como consecuencia del accidente con un audífono

La lesión que sufrió hace unas semanas Anahí en el oído, cuando se le reventó el tímpano por accidente durante una prueba de audio, le está causando duras secuelas.

El arranque de la exitosa gira del reencuentro de RBD, ‘Soy rebelde tour’ ha sido todo un éxito. Este fin de semana la agrupación estuvo en El Paso y Houston, Texas.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para este regreso, ya que Anahí reveló que sigue lidiando con las complicaciones que le ocasionó la perforación del tímpano que sufrió hace algunas semanas.

La cantante confesó que pone todo de su parte para cumplir con las presentaciones que tiene en puerta. Sin embargo, no ha sido nada fácil, ya que el oído aún le duele mucho.

Así se vivió el primer concierto de la gira de RBD; lleno total y nostalgia al máximo. / Instagram: @anahi/ @prensadanna

“Ay, no oigo nada. Ayer la sufrí mucho. Se notó mucho, ¿verdad?, que estaba agarrándome… Cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez”, dijo Anahí.

La esposa del político Manuel Velasco también confesó que para ella es necesario usar los in-ears (audífonos que se introducen en el oído para obtener referencia auditiva) pese a la situación que padece.

“Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos. Entonces no me puedo afinar y no sé si estoy cantando bien o no”, mencionó.

Recordemos que su esposo hace unos días reveló que aún faltan tres meses para que Anahí esté completamente recuperada del oído.

Hasta el momento se desconoce si esta nueva complicación durante los primeros conciertos le podrá afectar en el futuro a Anahí en su rehabilitación auditiva.