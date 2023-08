Andrea Escalona se confiesa: perdió las cenizas de su madre

Andrea asegura que su madre nunca la deja sola y cree que su hijo fue un regalo de Magda.

La muerte de Magda Rodríguez fue un gran impacto para Andrea Escalona, quien siempre trata de recordar a su mamá tras casi tres años de su muerte.

Su relación era tan fuerte que Andrea optó por mantener cerca el recuerdo de su madre y mandó a hacer un accesorio que contiene parte de sus restos, pero ¡lo perdió!

En un reciente encuentro con la prensa, Andrea habló acerca de la maternidad y cómo va creciendo su hijo a pasos agigantados. La conversación cambió de tono cuando le preguntaron si su hijo tendría en su poder un poco de su abuela, como ella con su dije. ¡La respuesta sorprendió a muchos!

“No sabes lo que me pasó, ya no tengo las cenizas, se me perdieron mis cenizas”, dijo Andrea.

La conductora, creyente de las energías positivas, vio este incidente como una señal para liberar: “Las deje ir, sé que mi mamá siempre está conmigo”.

Andrea asegura que dentro de ella, en facciones o frases, vive su mamá. Respecto al dije, asegura que lo perdió en el foro cuando tuvo un cambio de vestuario.

Andrea Escalona compartió su sentir.

/ Instagram: @andy_escalona

Escalona dice que puede reemplazarlo, pero confía en que la situación se dio por algo y al final se quedó en el foro en el que Magda se consagró como una gran productora.

Recordemos que las cenizas de Magda Rodríguez descansan en Villa del Carbón, un Pueblo Mágico en el Estado de México.