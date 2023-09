Anel Noreña le dejaría la herencia de José José a su hijo porque Marysol “no existe”

Anel Noreña dijo que si su hija Marysol Sosa la perdona, dividirá la herencia. De lo contrario únicamente será para José Joel.

Aunque parecía que estaban unidos y en el mismo camino, la familia de José José ha protagonizado en los últimos meses un pleito que se ha hecho más fuerte con los días a tal grado de que Anel Noreña, la exesposa de José José y su heredera universal, acusó a su yerno de intentar agredirla.

Recientemente, José Joel, el hijo mayor del cantante, habló sobre este tema y dijo que era un “pleito de mujeres” y si bien no quería meterse, respalda a su mamá por el simple hecho de ser la persona que le dio la vida, lamentando que su hermana Marysol los considere “familiares” y ya no familia. Esto también repercute en muchas decisiones sobre el legado de José José, al ser Anel la heredera universal.

Anel indicó este jueves en el programa matutino Hoy que está dispuesta a dejar a José Joel como único heredero de sus bienes, y omitir por completo a su hija Marysol con quien ha protagonizado estos pleitos.

José Joel destacó que Marysol Sosa está enfocada en su familia y a ellos los considera ‘familiares’ / Instagram: @marysol_sosa

Noreña dijo que debido al escándalo con Sarita Sosa y Sara Salazar, hija menor y esposa del cantante, Marysol no se había podido despedir de su papá, pero le advirtió que lo mismo podría pasar con ella cuando muera si continúan distanciadas.

“Es cierto, Mary no se pudo despedir de su papá. Yo no sé cuánto dure o no dure, pero sería una tragedia, Mary, que tú y yo estuviéramos separadas, siendo que eres mi hija mujer”, comentó.

Quien fuera pareja de José José compartió con el público una conversación que tuvo con su hija unos momentos de entrar al aire en el programa: “Hoy fuiste muy clara. Nos mensajeamos y me dice: ‘Mamá, tú mentiste y difamaste’”, dijo. Noreña agregó que ella le pidió perdón a su hija y a su yerno no solo delante de cámaras sino también detrás de ellas y hasta ahora no han podido reconciliarse porque considera que “tienen el corazón muy endurecido contra mí".

Anel también agradeció a su hijo varón el que la haya respaldado en este conflicto. Al ser cuestionada en el programa matutino sobre si José Joel lo hacía porque busca quedarse con la herencia, ella señaló: “Una madre siempre está ahí para perdonar y arreglar, pero ellos son los que no quieren”.

Y continuó: “A mí no me aterra que mi hija no se pueda despedir de mí, pero le debería aterrar a ella porque no es lo más conveniente... Pero ni Pepito se quiere comer el pastel, ni se lo voy a dar a Pepito, ni a Marysol. Tengo dos hijos y con mucho gusto lo reparto, pero si la una no existe y el otro sí, pues es de sentido común”.

Anel finalizó diciendo que cada día espera a su hija en su casa para poder resolver este pleito.