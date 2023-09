Anel Noreña y José Joel conmemoraron el 4o aniversario luctuoso de José José, sin Marysol Sosa

El hijo del cantante estrenó su emotivo tema Sangre de tu sangre dedicado a José José en el parque de la China de la CDMX

En el cuatro aniversario luctuoso de José José, se realizó un emotivo evento en el Parque de la China de la CDMX, donde asistieron Anel y José Joel, así como sus admiradores para recordar a ‘el Príncipe de la canción’ con una velada musical.

La actriz y su hijo platicaron con los medios de comunicación sobre el gran legado de José José, así como de la herencia y el distanciamiento con Marysol Sosa.

Anel, con el disco en su mano, expresó: “Tenemos un legado que promocionar el día de hoy muy bonito, porque están todos los discos de José José, empezando a salir en la compañía, pero en vinilo. Es un legado muy hermoso, aquí está toda la sección y es para mí un orgullo traerlo aquí como mi escudo”.

De la ausencia del intérprete, expresó: “Está en el cielo, disfrutando de una eternidad, saludable, contento y guapo. Los últimos momentos no fueron los más monos de su vida, pero a mí me tocó todo esto que ven aquí (la recopilación de sus discos), hay una historia muy interesante que contar. Yo llegué a él cuando estaba promocionando El triste. Después pasaron 20 cosas en nuestra relación, se casó con una señora grande y me dejaron a mí, tirada como la muñeca fea en un rincón de la casa”.

José Joel estreno nuevo tema musical “Sangre de tu sangre” dedicado a su padre. / Luis Pérez

Sobre el homenaje que le realizó por separado su hija Marysol, dijo: “Espero que venga mi hija linda, pero si no está, estamos unidos en el corazón. Es su papá. Lo amó, pero no se pudo despedir de él. Eso debe de ser en el corazón de mi hijita un dolor muy grande. Yo le hablo todos los días. Le dejo recaditos lindos. En una de esas y me contesta. Yo le insisto y el que persevera alcanza”.

¿Por qué no cede Marysol a los mensajes de su mamá?: “¿Qué tal que el problema de Marysol es que está súper enamorada? Pues hay que respetar. Yo el otro día dije: ‘Ya Anelita deja de estar sufriendo’. No sufrí mucho porque la verdad mi vida es muy bonita para sufrir. Ya Cristo sufrió por nosotros y lo que quiero es convivir con mis nietos. Ahí sí me siento un poquito triste”.

Además, recordó a su gran amor: “Lo último que nos dijimos en el juzgado donde nos fuimos a divorciar, ni licenciados llevamos. Pero ahí delante del juez empezamos a llorar los dos y a la hora que me llevó al coche, me dijo: ‘Nunca pensé que acabaríamos así’. Me dio un beso en la mejilla. Me subí al coche y eso fue lo último que supe de él en la vida, hasta hace unos meses”.

Aunque no reveló cuando irá a Estados Unidos, ya que ella es la heredera universal, al cuestionar qué mensaje le mandaría a Sara Sosa y su mamá, expresó: “Yo no sabría qué decirles por qué la verdad, pues nunca existieron. Yo no volví a saber nada de ellas hasta en estos cuatro años. Ahora ella quiere trabajar, a lo mejor ahorita ya tiene necesidad de hacerlo, yo no sé”.

Anel, feliz con el disco vinilo que esta promocionando con toda su historia musical. / Luis Pérez

Aunque no quiso entrar detalles sobre que sí tienen que pagar derechos por usar su nombre.

Por su parte, José Joel estrenó un nuevo tema dedicado a su querido padre: “Estoy muy contento, en el cuarto aniversario luctuoso de nuestro querido José José traemos un tema nuevo que hicimos de la mano junto con Gerardo Guardia. Es Sangre de tu sangre, composición de Gerardo y mía, como regalo en este aniversario. El tema está muy bonito, de mucha añoranza, que habla justamente de las ganas de poderlo seguir teniendo, pero ahora que ya no está hay que seguir aprendiendo y luchando”.

Sobre la parte legal en Estados Unidos, ya que su mamá es la heredera universal, comentó: “Va bien, hemos ido muy lentos. Comenzó con que hay un testamento, que la señora Anel y todo lo que es la sucesión y registro de la marca. Vamos muy despacito porque se atravesó la pandemia y las situaciones con los juzgados de que se abren o no abren, pero siempre haciéndolo por la derecha y con la conciencia, tranquila, sabiendo qué se está haciendo de manera legal”.

Luis Pérez

Sobre su hermana Marysol, opino: “Por mi parte no ha pasado absolutamente nada. Yo soy el hijo y el hermano y con base en eso que se arreglen sus diferencias, las mujercitas de la familia. Cuando eso suceda, aquí cabemos todos sin ningún problema. Está invitadísima a todo lo que hacemos”.

Sobre si ya han podido disfrutar de la herencia, nos dijo: “Mira, nunca nos ha faltado nada. Siempre hemos sido gente de trabajo, pero ahorita con esto primero se paga lo que se debe y ya si queda dos o tres pesitos, ya vemos para qué. Con base en eso seguimos trabajando y ahorita estamos pagando lo que se debe para poder estar tranquilos. La heredera es mi mamá.

Luis Pérez

Sobre la presentación de Sara Sosa y Manuel José, comento: “Esta niña ahí está subiendo y bajando. Legalmente ya no puede hacer nada. Más que entorpecer lo que estamos haciendo nosotros, pero fuera de eso está un testamento establecido y hay un albacea y una heredera. Y todo se va a ir acomodando. Un testamento aquí en China es un testamento y no hay otro documento que se le parezca y ya no tiene esta gente para dónde hacerse, salió a decir que le dejó un papel firmado. Pero hay un testamento”.

Sobre la gira que planean Sara Sosa y Manuel José: “Siempre y cuando no se agarren de la marca, imagen y nombre adelante. Todos ustedes pueden cantar lo que quieran de mi papá siempre y cuando paguen regalías. Pero sabiendo todas las explicaciones que nos debe ella y el otro con el que está haciendo mancuerna que salgan a cantar que vengan a México. Aquí los esperamos”.

Sobre el problema con Sergio Mayer, quien supuestamente cobraba las regalías digitales de José José, dijo: “No ha pasado nada. Ahorita que está con todo el lío de Garibaldi, habla por sí solo. Hay algo y no le puedo exigir porque todavía no sé. Pero todo parece ser que sí. Ya no les puedo comentar más porque los abogados están investigando si hubo algo, él fue el ganón, a mi papá le daba su domingo. Fíjate qué amable, pero no sé. Al final de cuentas no puedo satanizar y no quiero hablar de más. Hay mucho que viene arrastrando ese hombre. Ya llegaremos a ese punto si es que hizo algo”.