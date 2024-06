Ángela Aguilar publica misteriosa imagen en medio de rumores de romance con Nodal ¿Mostró su tatuaje?

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen envueltos en los rumores de una relación amorosa luego de que el cantante anunció su separación definitiva de Cazzu, la madre de su hija.

Los rumores se reforzaron cuando los internautas se percataron de que la joven estaba luciendo un collar bastante similar al que porta el cantante. Luego los captaron juntos en EU y trascendió que estuvieron juntos en Roma, donde Ángela se hizo tatuaje y fue documentado.

Si bien ninguno de los dos no han dado declaraciones sobre el tipo de relación que tienen, las especulaciones acerca de los dos no han cesado.

Nodal y Ángela / Instagram

Ángela Aguilar publica misteriosa imagen en redes sociales

En redes sociales siguen hablamdo de la hija de Pepe Aguilar por su supuesta relación con el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’. Sin embargo, la famosa no se ha pronunciado respecto a esta situación, pero no ha dejado de subir contenido en sus cuentas.

Recientemente, la joven publicó una misteriosa fotografía, la cual llamó verdaderamente la atención, ya que la cantante cubrió el nuevo tatuaje que se hizo en su otra mano. ¡Quiere dejar en secreto el nuevo diseño que se impregnó en su mano!

Ángela Aguilar / Instagram: @angela_aguilar_

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela publicó una misteriosa imagen en sus historias. Ella es la protagonista de la foto, en la cual se le ve recostada en su rodilla. No obstante, lo que causó revuelo fue que no enseñó el nuevo tatuaje que se hizo en la muñeca.

Al momento, se desconocen los motivos por los cuales la intérprete de ‘Qué agonía’ no quiere dar a conocer el diseño del tatuaje que se hizo en Roma.

Usuarios especulan que este fue dedicado a Nodal, quien ha dejado claro que es amante de los tatuajes. Claramente esto es una mera especulación. El tatoo puede ser, simplemente, algo alusivo a su carrera, familia o un gusto personal de Ángela.

Esta es la foto que subió Ángela Aguilar:

¿Cuáles son los tatuajes que tiene Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar ha presumido en redes sociales los dos tatuajes que se ha hecho a lo largo de su vida. Uno de ellos es una flor que está en su espalda, diseño en alusión a su abuela Flor Silvestre. El otro es un sagrado corazón y un pasaje bíblico. Sin embargo, el tercero aún se desconoce qué es.

Christian Nodal también ha brillado por su silencio en cuanto a esta situación. Sin embargo, los rumores de un romance siguen al rojo vivo, ¡hasta Cazzu dejó de seguir a Ángela de redes!