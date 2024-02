Ángela Aguilar sorprende con su contundente cambio de look y las redes explotan: “No se ve bien”

Ángela Aguilar es una de las integrantes de la dinastía Aguilar que ha estado enredada en fuertes escándalos en redes sociales, así como en el medio del espectáculo. ¡No se ha salvado de las críticas!

Desde que se consideró un porcentaje argentina, hasta su polémico romance con Gussy Lau, empleado de Pepe con quien se filtraron diversas imágenes comprometedoras, las cuales no la dejaron bien parada, la joven ha sido víctima de ‘hate’ en la red.

Ángela Aguilar / Instagram: @angela_aguilar_

Ahora, la cantante nuevamente dio de qué hablar tras su presentación en los premios Lo nuestro 2024.

Recordemos que la noche del pasado jueves 22 de febrero, los mayores exponentes de la industria de la música, tales como Peso Pluma, Bad Bunny, Shakira y Karol G, así como talentos emergentes como Carin León, Becky G y Eslabón Armado y Maluma, se dieron cita en el Kaseya Center de Miami, Florida para galardonarse en diferentes categorías que el evento ofrece.

Te puede interesar: Premio lo nuestro: Christopher Uckermann y Christian Chávez se quedaron sin lugar por “déspotas y alzaditos”

¿Qué hizo Ángela Aguilar?

En esta ocasión, la hija de Pepe Aguilar sorprendió al público con su nueva imagen luego de que pasó por la alfombra roja de los premios Lo nuestro 2024.

Y es que Ángela lució un nuevo corte de cabello, así como un vestido blanco con negro. ¡No les gustó nada a internautas!

X

No te pierdas: Premios Lo nuestro 2024 deja sin boletos y sin lugares a RBD: “Nos duele”

Luego de ver el nuevo look de Ángela, las redes se llenaron de comentarios divididos, dado que hubo usuarios que rápidamente reprobaron su nueva imagen, ya que consideraron que su cabello largo sería a causa de extensiones y ese corte no sería su estilo, así como otros halagaron su cambio.

Con una gran sonrisa, la joven demostró que estaría totalmente renovada en su carrera, así como en su imagen. No obstante, las redes parecen no haberla perdonado todavía, ya que no se salvó de los ataques.

X

Mira: Galilea Montijo explica los problemas de salud que tuvo previo a los premios Lo Nuestro

“Se ve rarita, como que ese corte no le va”, “Su peor enemigo la vistió", “Esa qué, ni siquiera se considera mexicana”, “No se ve bien”, “No me gusta como se ve con el cabello largo”, fueron algunos comentarios.

No cabe duda que Ángela Aguilar siempre estará en boca de todos, pese a que su intención no sea meterse en conflictos. ¿Se pronunciará respecto a las críticas?