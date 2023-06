Angélica María festejará a lo grande a las mamás en el Auditorio Nacional

La cantante expresó que si se animará hacer su bioserie tendría que decir toda la verdad y revelar muchos nombres de personas que le hicieron daño.

La señora Angélica María, se encuentra feliz de la vida por regresar a su país a trabajar; se presentará este 6 de mayo en la Arena Monterrey en Nuevo León y el 10 mayo en el Auditorio Nacional de la CDMX, para festejar a todas las mamás en su día. La Novia de México platicó largo y tendido con todos los medios de comunicación.

Al respecto la querida cantante acompañada del productor Sergio Gabriel, expresó: “que gusto estar aquí otra vez, se siente maravilloso volver a mi México y con ustedes, porque eso quiere decir que voy a trabajar”.

Prosiguió hablando del paso del tiempo: “tengo 78 años, este año cumplo 79, tengo muchas arruguitas, pero soy la mujer más feliz del mundo, soy una abuela que está enloquecida por sus nietos y prefiero estar arrugada que no estar en esta vida”.

Continuó: “uno no se imagina cuando es joven lo rápido que pasa la vida: cuando eres niño quieres ser grande, en la adolescencia que no eres niño, ni grande, de pronto ya eres grande y luego ya te dicen: ‘doña Angélica’ y yo: ‘¡Ay caray! esa soy yo’ y al rato dirán pues ya se nos fue Angelica María. La vida se va muy rápido, así que muchachos un consejo a los jovencitos: ‘Disfruten la vida porque se va muy rápido’”.

Sobre el gran legado que deja, dijo: “que piensen en mí como una mujer que los quiso divertir un rato, que se entregó toda porque nació para esto, el público me ama y yo lo amo, y la manera de agradecer es haciendo lo que sé hacer y quiero que me recuerden como una mujer que los quiso divertir, que los amo y que son los que me dan fuerza. A mi me ha costado mucho mi carrera, he tenido cosas muy desagradables de las cuales no hablo de ellas, pero al final de cuentas soy una mujer feliz y agradecida de seguir viva”.

Sobre si le gustaría contar su vida en una bioserie: “hay muchas cosas que tendría yo que hablar mal de mis compañeros y de mucha gente importante que se portó muy mal conmigo, tendría yo que decir la verdad si hago una bioserie, nada de esconder cosas, no, diría toda la verdad de todo y seria feo porque muchos ya no están y los familiares podrían demandarme y todas esas cosas que suceden y nunca me ha gustado hablar mal de nadie”.

Al cuestionarla, sobre quienes fueron esas personas que le hicieron daño, externó: “no, hubo mucha traición, es como todas las carreras… a mi me inventaron de todo, cuando eres famosa, yo una jovencita de 17 años y di el trancazo, cómo iban aguantar, era una niña buena de mi casa, que no salía con los empresarios y siempre tienen que buscar la forma de lastimar. Todas esas traiciones fueron dolores y desengaños muy fuertes, es la una forma en la que uno aprende en la vida y aprendí a no querer tanto”.

Sobre este 10 mayo, comentó: “es una fecha en la que extraño mucho a mi madre, a mi abuelita que fue divina, tuve una infancia maravillosa gracias a ellas, eran lo máximo para mí; triste pero ahora yo soy la abuelita y ya no es tan triste porque ahora yo tomo ese papel, si las extraño, me encantaría seguir teniéndolas desde luego… pero cuando tú llegas a asimilar la muerte de tus seres queridos ya pasas a otra cosa, sabes sobrellevar ese dolor que no se quita nunca pero ahora a mi me festejan mi hija y mis nietos”.

Además, habló de la gran relación que tiene con su hija Angélica Vale y cómo fueron educadas: “Angélica y yo crecimos en una familia muy unida, con mi mamá Angélica Ortiz, que lo sabía hacer todo, vivió tantas vidas mi madre que era un ser excepcional, fue una gran amiga nuestra y a mi me educó de una forma muy avanzada como amiga, no de ‘me respetas porque soy tu madre’, sino de esto te conviene y esto no…”.

“A los 15 años me dio la llave de su coche y de la casa, y me dijo: ‘vete a la escuela ahora, sabes como llegar, ya te enseñe a manejar, sabes que te conviene y que no, haz tu vida’, yo dije: ‘Ah caray!’… yo seguí viviendo con ella, nunca me fui de la casa obviamente, no me corrió, era que hiciera mi vida yéndome en el coche a al escuela y que me portara bien. Así fue la educación que yo tuve con Angélica y ella así está educando a sus hijos. Mi mamá estaba adelantadísima a su época y ahora están sacando libros con esa educación y mi madre al invento hace años”.

También comentó sobre sus ganas de vivir: “quisiera ver a mis nietos ya realizados un poquito más por eso me cuido mí alimentación: como de todo pero poquito, yo era muy dulcera y trato de no comer ya dulces, me encanta ‘si no es grasoso no es sabroso’ pero hay que bajarle, ni modo y me estoy cuidando, porque ya de viejita te empiezan a dar un chorro de cosas más y entonces hay que cuidarse”.

Además recién la nueva versión de su icónico tema Cuando Me Enamoro a dueto con el cantante británico Engelbert Humperdinck, quien hiciera popular dicha canción en inglés en 1968 y ahora juntos A Man Without Love / Cuando me Enamoro.