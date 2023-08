Anitta acepta salir con Nicola ¡Este arroz ya se coció!

Anitta conquistó a Nicola con su picante personalidad y logró convencerla para salir.

Este jueves, la cantante brasileña Anitta fue la invitada especial del programa Hoy y permaneció en el matutino en cada dinámica y sección sin perderse un solo momento y aportando con divertidos comentarios.

En un momento, Anitta tuvo que ser juez de un concurso en el que las conductoras Galilea Montijo, Andrea Escalona y Tania Rincón tenían que mostrar sus mejores pasos de twerk, intentando replicar los famosos pasos de la cantante.

En un momento de la dinámica, Nicola Porcella apareció para que Anitta le enseñara sus pasos de baile, pero ella le dijo: “Pero tú eres hombre”, así que Nicola le dijo que no importaba y que tenía que ver cómo se movía para que se diera cuenta que lo hace bien.

Al ver el desastre que eran los conductores al intentar replicar sus pasos, Anitta dijo divertida: “Nunca he visto tanta gente loca en un set”.

Entonces Nicola insistió: “El baile no es mi fuerte y sí me gustaría que me enseñes. Necesito unas clases, pero particulares”, y le dijo que solo había ido al programa para conocerla.

Sonriente, Anitta dijo: “¿Cuál es tu fuerte? Dice que viene acá solo por mí y cada que hablamos me dice: ‘Ay no, después’”.

Momentos antes, Anitta había confirmado conocer a Nicola gracias al exitoso reality, La casa de los famosos México, porque le mostraron fotos de él y manifestó su felicidad por estar en México, tanto que quería organizar una fiesta el fin de semana: “En el camino para acá me enteré de todo. Yo solo vine para verlo. Bueno no, pero mientras escogía mi outfit decía, ‘ay, Nicola’”.

Fue entonces que aprovechando el momento en el que Anitta estaba ‘peleando’ con Nicola, él le dijo: “¿Te organizo la fiesta hoy? Ya está, listo”.