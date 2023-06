Apio Quijano le pide perdón a Fey tras revelar que es muy complicado trabajar con ella en un escenario

El integrante de Kabah le ofreció unas sinceras disculpas a su colega debido a los comentarios que realizó.

La participación de Apio Quijano en La Casa de los Famosos México ha dado mucho de qué hablar, pues el cantante poco a poco va revelando los problemas que ha tenido con algunos colegas del medio espectáculos.

En ocasión les platicó a Wendy Guevara y Ranquel Bigorra la polémica que tuvo hace unos meses con Fey, ya él en su momento aseguró que la intérprete de Azúcar Amargo era la más difícil para trabajar en los 90 ‘s Pop Tour.

“Karla Díaz me preguntó, ¿quién es la persona más difícil que consideras que has trabajado en los 90 ‘s? y yo le dije, o sea la conozco, la respeto, la admiro, pero la que más especial se me ha hecho especial es Fey”, recordó.

Apio también sería parte del proyecto / Instagram: @apioquijano

El cantante aseguró que todos los seguidores de Fey se le fueron encima, sin embargo, ella ya no quería cantar con nadie durante el concierto de los 90´s.

“Entonces los fans se me fueron a la yugular, después como que ya no quería entrar al 90´s, porque ya no se lleva bien con JNS, ni quería estar con Kabah, o sea no quería interactuar con ni con JNS, ni Kabah, ni con Magneto”, mencionó.

Apio recordó que varios medios de comunicación le preguntaron sobre la polémica entre Fey y Alejadra Guzmán, ya que cancelaron su gira: “entonces un día me entrevista respecto eso, y dije ‘Fey qué, me da los mismo Fey, ni la conozco, ni me llevó con ella, ni se de su historia, ni se nada’. Al final he trabajado con ella y te voy a decir desde el lado profesional, es sumamente profesional, y tiene una carrera que admiró y su música me fascina, tengo canciones que me enloquecen”.

Finalmente, Apio Quijano reflexionó sobre lo que dijo y se dirigió a una de las cámaras del reality para ofrecerle unas sinceras disculpas a la cantante.

“Fey, yo te ofrezco una disculpa si en algún momento te sentiste herida por las cosas que yo dije o hice en ningún momento fue mi intención y afuera si en algún momento se da la oportunidad con mucho gusto podemos platicar y te voy decir te me haces una mujer talentosísima, eres una mujer hermosa, y además me gusta mucho tu carrera, eres una mujer muy fuerte, muy luchona y si mis disculpas”.