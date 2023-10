Apio Quijano no rechazó cantar con GB5 en los 90’s Pop Tour por solidaridad a Sergio Mayer

En su momento, Apio Quijano dijo que no cantaría con GB5 por solidaridad a Sergio Mayer.

La noce del viernes 29 de septiembre, el grupo GB5 (conformado por algunos integrantes de Garibaldi) se presentó en la Arena CDMX, como parte de los 90’s Pop Tour. Pese a que el show fue todo un éxito, la agrupación no pudo evitar la polémica gracias a la promesa que hizo Apio Quijano de no subirse al escenario con ellos.

Previo al concierto, el integrante de Kabah mencionó que no se involucraría con el “nuevo Garibaldi”, pues no quería traicionar a Sergio Mayer, quien no fue invitado al reencuentro de la banda.

En medio de todas las críticas por esta postura, su hermana Federica reveló que el cantante tuvo otro motivo para no participar con GB5 en el espectáculo.

Aparentemente, sin ser consciente de lo que habría dicho Apio, la intérprete señaló que los organizadores del evento no contemplaron que GB5 y Kabah colaboraran en el concierto.

“Sacan de contexto los comentarios. Apio no tenía que estar en esa canción (La ventanita). Ni yo. No está puesto en el setlist. No es como una falta de lealtad o ese tipo de cosas. Hay espacios donde no tenemos que estar todos”. Federica Quijano, integrante de Kabah

Federica también aprovechó para aclarar que su hermano se encuentra bien, luego de que casi se cayera del escenario durante una canción: “Gracias a Dios, no se rompió el pie. Se lastimó el ligamento y estará con botita tres días”, expresó.

De acuerdo con la cantante, Apio se quitó el auricular donde les dan ciertas indicaciones para escuchar al público, por lo que no oyó la advertencia de los trabajadores sobre un elevador que estaba a punto de moverse.

Afortunadamente, Apio no sufrió una herida grave por su accidente en los 90’s Pop Tour / Facebook: Apio Quijano

Polémica entre GB5 y Sergio Mayer

Hace poco, la mayoría de los integrantes de Garibaldi decidieron hacer un reencuentro, bajo el nombre a GB5, sin incluir a Sergio Mayer. A raíz de esta situación, el exparticipante de La casa de los famosos México se ha envuelto en una guerra de dimes y diretes con sus excompañeros.

Según la versión de los GB5, el actor los agredió y demandó por los derechos del nombre Garibaldi, por lo que habrían decidido excluirlo. Por su parte, Mayer solo se ha limitado a negar estas acusaciones y decir que todo se originó por una “falta de lealtad”.

Pese a que esta situación generó muchas reacciones divididas en redes sociales, los GB5 tuvieron un grab éxito en los 90’s Pop Tour.

La mayoría de los Garibaldi decidieron cambiarse el nombre a GB5 / Alejandro Isunza

