90’s Pop Tour se presentó en la Arena CDMX en medio de polémica entre Apio y GB5

Apio Quijano se mantuvo fiel a Sergio Mayer y no se involucró con los GB5.

El pasado 29 de septiembre, el show de los 90’s Pop Tour se hizo presente en la Arena Ciudad de México, donde hubo grandes sorpresas como Noelia, Kabah, GB5 y Calo, quienes deleitaron a todos los presentes con sus grandes éxitos.

Algunos fans llegaron desde temprano para comprarse las diademas o la gorra conmemorativas y disfrutar con el espectáculo que reunió a los artistas que dejaron huella durante la década de los 90.

Pese a que el concierto fue todo un éxito, las polémicas no faltaron, pues Apio Quijano se solidarizó con Sergio Mayer y evitó, en la medida de lo posible, involucrarse con los compañeros de Garibaldi, que ahora se llaman GB5.

Recordemos que los integrantes de GB5 no invitaron a Mayer en el nuevo reencuentro de la agrupación y hasta decidieron llamarse de otra forma, debido a que el actor tiene los derechos del nombre de Garibaldi.

La mayoría de los Garibaldi decidieron cambiarse el nombre a GB5

Debido a esta situación, Apio decidió no subirse al escenario con la “nueva banda”, ya que no quería “traicionar” a su excompañero de LCDLFM: “Yo no me voy a subir en las canciones de GB5”, dijo días antes del concierto.

Incluso, circuló un video en donde se ve cómo el integrante de Kabah no ensaya con los GB5 y mejor se pone a platicar con otras personas. Aunque estas acciones recibieron muchas críticas por parte del público, el cantante se mantuvo firme en su decisión.

Hasta el momento, los nuevos GB5, que formaran parte de Garibaldi, no se han pronunciado ante esta situación y solo se han limitado a celebrar el triunfal regreso que tuvieron en la reciente presentación de los 90’s Pop Tour.

Apio Quijano dejó en claro su postura de no involucrarse con los GB5

Team Infierno ¿en los 90’s Pop Tour?

Pese a que Sergio Mayer no está en GB5, todo parece indicar que sí se presentará en los 90´s Pop Tour junto a su amado team Infierno. Durante un en vivo para redes sociales, Apio les comentó a sus compañeros que Ari Borovoy, organizador del tour, está muy interesado en que el querido equipo se presente en el escenario.

“¿Les gustaría ir a cantar a algún 90’s? El de Monterrey. Es que ya me dijo que está muy interesado en el team Infierno, Ari Borovoy mencionó.

Aunque aún no hay nada confirmado, los fans están muy emocionados ante esta posibilidad. Cabe destacar que, en caso de hacerse realidad, Mayer se reencontrará con sus excompañeros de Garibaldi, lo que podría provocar un reencuentro amistoso o una intensa pelea.

