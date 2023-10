Aracely Arámbula se niega a recoger pago millonario de Luis Miguel; ni sus abogados la entienden

Hace una semana en TVNotas te dimos a conocer que Luis Miguel ya pagó la pensión de los dos hijos que tiene con Aracely Arámbula y hasta cubrió el dinero para los próximos dos años, pero hasta el momento la actriz no ha acudido a las instancias correspondientes para recibirlo.

De hecho el pasado 20 de octubre se filtró en redes la imagen de un documento que exhibe que el cantante entregó “dos billetes de depósito”. Cada uno con una cantidad de varios millones de pesos para la manutención de sus pequeños.

Recordemos que Luis Miguel tiene dos hijos menores de edad con Aracely Arambula por lo que, la madre es la única que que puede y debe acudir a la instancia correspondiente para reclamar el dinero del pago de la pensión.

En exclusiva te compartimos que Aracely Arábula se ha negado a recibirla desde septiembre y hasta los abogados de Aracely no entienden la razón por la que la actriz no ha ido a recoger el dinero del pago que hizo Luis Miguel.

En exclusiva, en TVNotas ahora nos enteramos que, según fuentes judiciales, ante el reiterado incumplimiento de Aracely Arámbula para recoger ese dinero en el Juzgado desde hace más de 40 días, sus abogados comunicaron al Juez Familiar su decisión de dejar de representar a la actriz. Esto, por la responsabilidad que implica dicho incumplimiento judicial en perjuicio de sus menores hijos.

Este es el documento que comprueba la cantidad que Luis Miguel le dio a Aracely Arámbula por la pensión de sus hijos. / Redes sociales

En efecto, el abogado Adán Cruz Santiago presentó un escrito ante el Juez Familiar en el que pone en evidencia a la actriz Aracely Arámbula y muestra que no no comparte su decisión de no recoger los recursos a pesar de haber sido requerida judicialmente en varias ocasiones. De esta forma, dice que dejará de representarla

Aracely y Luis Miguel

Aracely Arámbula y Luis Miguel comenzaron su relación en el 2005. La pareja que se conoció en Acapulco se separó de manera definitiva en 2009, tras concebir dos hijos.

La pareja jamás ha dado declaraciones sobre los motivos de su ruptura y la actriz ha señalado al cantante públicamente de incumplir con sus obligaciones de manutención.

La actriz y el cantante tuvieron un gran romance en el año 2005, el cual dejó como fruto a dos bebés. / Twitter: @vozenvoz

Incluso, hace poco la propia Aracely lo demandó por supuestamente deberle más de 250 mil dólares, es decir, 4.5 millones de pesos de pensión, que es una cantidad muy por debajo que lo que Luis Miguel depositó.

Hasta el momento Aracely no ha compartido ninguna postura al respecto, ni las razones por las cuales se estaría negando a recoger el pago de esta pensión.