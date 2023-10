Arlette Pacheco, Raúl Araiza y más famosos que admitieron ser amantes de otras celebridades

A lo largo de los años, se ha visto a muchos noviazgos o matrimonios de la farándula terminar por culpa de un tercero. El ejemplo más sonado fue la relación entre Shakira y Piqué, la cual culminó por el engaño del futbolista con Clara Chía.

Si de por sí, el tema de la infidelidad entre una pareja famosa es sumamente escandaloso y da mucho de qué hablar entre el público, que la manzana de la discordia sea parte del gremio artístico lo vuelve aún más controversial.

Por ello, aquí te traemos una lista de algunos famosos que admitieron ser amantes de otra celebridad y todo lo que vivieron por su pequeño “desliz”.

Muchas celebridades también han lidiado con las infidelidades de sus parejas / Pixabay

Te podría interesar: Bárbara de Regil defiende a Adianez Hernández tras engañar a Rodrigo Cachero

Arlette Pacheco y Raúl Vale

Uno de los escándalos más sonados en los 80’s fue la infidelidad de Raúl Vale a su en entonces esposa, Angélica María, con la joven actriz Arlette Pacheco.

De acuerdo con la versión de Pacheco, el famoso cantante siempre le decía que estaba a punto de divorciarse de Angelica María: “Sí seguía casado, él sí quería conmigo. Sí me tiraba la onda y todo esto, yo terminé con mi novio y cuando volvimos a coincidir le dije estás casado. (El me decía) Es que me estoy divorciando”, contó hace algunos años.

Tras tres años de haber sido la amante, Raúl se divorció finalmente y después se casó con la actriz. No obstante, la historia se repitió y el artista venezolano la engañó con su corista Hanny Sáenz, a siete años de haberse casado.

Posteriormente, Vale contrajo nupcias con Sáenz y estuvieron juntos hasta el trágico deceso del cantante en 2003.

Arlette Pacheco se casó con Raúl Vale, pero terminó engañada / Redes sociales

Raúl Araiza y Elba Jiménez

En 2019, Raúl Araiza comunicó que se separaba de su ahora exesposa, Fernanda Rodríguez, tras 24 años de matrimonio. Esta noticia sorprendió al público, pues eran una de las parejas más estables del entretenimiento.

Aunque en su momento no mencionaron los motivos, después se destaparía que el conductor tenía una relación extramarital de 10 años con la actriz Elba Jiménez.

Tras filtrarse esta información, Araiza no tuvo más opción que admitir su engaño y pedir perdón a la también madre de sus dos hijas: “Viví la consecuencia que tenía que vivir, no hubiera querido herir a Fernanda de esa manera”, indicó.

Crystal y Julio Alemán

Hace algunos años, Crystal reconoció que había tenido un romance con el fallecido actor, Julio Alemán.

“Yo tuve un romance con Julio Alemán. Él tuvo un tiempo en que se separó de su esposa, y andaba allí a la deriva. En ese inter, yo lo conocí. Perdón por la familia, pero no me arrepiento”, dijo en 2019, sin dar más detalles.

Arleth Terán y Joan Sebastian

Así como sus personajes en la tan recordada novela de los 90, Tú y yo, Joan Sebastian le fue infiel a Maribel Guardia con Arleth Terán. Poco después de que Ventaneando sacara unas fotografías del cantante junto a la actriz en un bar, Guardia no se tentó el corazón para separarse de él.

Años más tarde, sería la propia Arleth quien admitiría que sí fue la amante del intérprete de Secreto de amor: “Fui una víctima de las circunstancias. Tenía 19 años y trabajaba día a día con un señor que estaba acostumbrado a chulear hasta a las escobas”, señaló.

Arleth Teran aseguró hacer sido víctima de las circunstancias / Redes sociales

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina

Aunque ahora son una de las parejas más queridas de la televisión, la relación entre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina comenzó como una infidelidad.

Hace algunos años, la actriz reconoció que se había separado de Jorge Poza por culpa de su actual esposo. Aunque señaló que su expareja también tenía una relación y todo acabó relativamente bien, reconoció que no se sentía orgullosa de sus acciones.

“Definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo. Siempre fuimos muy sinceros y abiertos con Jorge, y él también tuvo una relación. No hubo algo que descubrir o un engaño, pero fuimos infieles finalmente porque estamos en una relación”, expresó en su momento.

Te recomendamos: Martha Higareda revela todos los detalles detrás de su compromiso con Lewis Howes