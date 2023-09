Martha Higareda revela todos los detalles detrás de su compromiso con Lewis Howes

Fue el pasado 9 de septiembre que cientos de personas fueron testigos de la propuesta de matrimonio que le hizo Lewis Howes a Martha Higareda en medio de un evento en Estados Unidos.

Aunque la famosa compartió el momento en sus redes sociales, no había revelado los detalles de compromiso.

La actriz decidió contar en el pódcast que conduce junto a su gran amigo Yordi Rosado, ‘De todo un mucho’, cómo su ahora prometido habia planeado todo para darle el anillo.

También puedes leer: Martha Higareda y Lewis Howes se comprometen en pleno escenario ¡Habrá boda Yordi!

Martha le reveló a Yordi lo difícil que fue para Lewis decidir qué día le iba a pedir matrimonio, debido a que su familia vive en Estados Unidos y la de ella en México.

La protagonista de ‘Te presento a Laura’ confesó que para el exjugador de futbol americano era muy importante que ambas familias estuvieran en ese momento tan importantes en su vida.

Lewis Howes sí le pidió la mano al padre Martha Higareda

El conferencista decidió pedir la mano de la actriz con los protocolos tradicionales, por lo que habló personalmente con el papá de Martha cuando su familia fue a Los Ángeles por su cumpleaños a principios del mes de agosto.

Lewis aprovechó este momento para hablar con el padre de la actriz para preguntarle si podía casarse con su hija: “Se fueron los dos, mi papá entiende inglés, habla poco, pero se defiende, y Lewis, pues lo mismo, pero en el español. Entonces se fueron en el cochecito y en un momento dado, Lewis se orilló debajo de un árbol y le dijo a mi papá: ‘Señor, quiero hacerle una pregunta’ y empezó a hablarle en español”.

El papá de Martha le dijo que no había ningún problema y que le podía hablar en inglés, ya que le costaba mucho el decirlo en español:

“Quiero que usted me diga si cree que haya algún inconveniente o algo que usted vea porque sé que a su hija usted la quiere con todo el alma y, si ustedes ve algo que yo tenga que le haga ruido, que se le haga una bandera roja para yo estar con su hija, me lo puede decir. Porque yo sé que su hija confía mucho en ustedes y si ustedes ven algo en mí, por favor dígamelo”.

Tras lo dicho el papá de la famosa le respondió: “No, para nada, al contrario. Yo creo que ustedes dos son muy compatibles. Son muy similares. Tienen valores idénticos y además hacen una pareja muy divertida”.

Lewis aprovechó este íntimo momento para hacerle la pregunta al padre de Martha: “Bueno, quisiera yo preguntarle, si entonces usted me da su bendición, porque yo quiero pedirle matrimonio a su hija”.

Martha reveló que de acuerdo con lo que le contaron su prometido y su padre ambos se pusieron a llorar de la emoción y su papá le dio la bendición, aunque Lewis dijo que eso quedará entre ellos, pues quería que todo fuera una sorpresa.

Martha Higadera y Lewis Howes se comprometen / Instagram

Así planeó Lewis Howes pedirle matrimonio a Martha

Cada año, Lewis organiza una serie de conferencias motivacionales con algunos de los mejores speakers del mundo.

En esta ocasión Lewis le pidió a Martha subir al escenario para cerrar la conferencia para hablar sobre el amor consciente y sano, lo cual era el pretexto perfecto para poder pedirle la mano en el escenario sin que ella sospechara nada.

Antes de llegar este increíble momento Lewis tuvo algunos problemas. Ya que fue todo un reto el impresionante anillo que le dio Martha, ya que lo tuvo pedir de urgencia dos semanas antes y se lo entregaron dos horas antes del evento.

“Habló con la diseñadora (del anillo), armó todo y fue muy chistoso porque la señora voló con el anillo para entregárselo dos horas antes”, mencionó.

La pareja comenzó su plática en la conferencia y luego de una serie de preguntas, él la paró para dirigirla a la mitad del escenario para hacerle la pregunta: “Por cierto, hay una pregunta que nunca te hecho en mi vida, ni en el pódcast”, platicó entre risas.

Martha Higadera y Lewis Howes se comprometen / Instagram

“En eso voltea de frente y ahí cuando ya me volteó de frente el corazón (me comenzó a latir rápido) y ahí dije está ocurriendo. En eso nada más vi que se metió la mano al bolsillo y se agachó en una rodilla. Algo para con el cerebro humano que es padrísimo, porque yo no me acuerdo de nada más que su cara, ni siquiera vi el anillo. Me preguntó: '¿Te quieres casar conmigo?’ Le dije que sí y no me acuerdo más que su cara, voltear a ver a la gente, pero nuestras familias. Nuestras familias llorando. Fue hasta después de que vimos el video que los dos nos dimos cuenta que estaba gritando”, recordó entre lágrimas.

Hasta el momento la pareja no ha puesto una fecha para llegar altar. Sin embargo, se espera que sea el próximo año. Recordemos que la pareja ya vive juntos en Los Ángeles.