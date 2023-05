Arturo Elías Ayub celebra con sus seguidores su cumpleaños 57 ¡los invitó a comer tacos gratis en Polanco!

Arturo Elías Ayub contrató un sonidero para animar el ambiente, pero los invitados tardaron en animarse a bailar.

El empresario Arturo Elías Ayub de 57 años, e integrante del programa Shark Tank México celebró un cumpleaños más con tremenda pachanga en el Parque de Las Américas en Polanco a partir de las 14:30 horas. Donde agasajó a todos sus seguidores de sus redes sociales con tacos de canasta, al pastor y de mixiote, ya que publicó un día antes un video haciendo la invitación abierta para que lo acompañaran en este día tan especial.

Arturo llegó alrededor de las 3 de la tarde donde más de 300 personas ya lo esperaban para tomarse fotos y darle algún regalito de cumpleaños. / Luis Marín

Recordemos que Arturo se ha caracterizado por ser muy social y por aparecer en el programa de televisión Shark Tank México, por lo que su popularidad ha aumentado mucho. Además, a él le gusta estar muy cerca de todos sus seguidores, por lo tanto se le hizo buena idea celebrar su cumpleaños en un lugar donde pudiera convivir con todos su fans.

El empresraio recibió muchos regalos por su cumpleaños / Luis Marín

Arturo llegó alrededor de las 3 de la tarde al lugar, sin imaginar que ya lo esperaban más de 300 personas que se querían comer un taco con él y tomarse la foto del recuerdo. Estuvo un trío amenizando la tarde mientras que el festejado no dejaba de tomarse fotos y firmar autógrafos.

Eran largas las filas de personas que se habían formado para recibir su plato con sus respectivos tacos de frijol, papa, chicharón, adobo, mole verde, etc. Así como también los tacos de al pastor con piña o los tacos de Mixiote de carnero.

A pesar de que Arturo en varias ocasiones por medio del sonido que se montó para celebrar su cumple. Pidió en varias ocasiones que se tranquilizarnos y que no estén empujando, pero ni le hacían caso / Luis Marín

Lo que no podía faltar era que se montó una cabina de sonido en la que estuvo tocando un sonido y las personas que llegaron a esta fiesta comenzaron a sacar sus mejores pasos de baile para disfrutar esta pachanga.

Todos los invitados disfrutaron de buena música con un sonidero que el empresario contrató / Luis Marín

No podía faltar el pastel tipo fondant con la figura de un periódico, acompañado de una taza de café, un celular y dos cuartitos de leche con café.

No podía faltar el clásico pastel tipo fondant, el cual tiene forma de un periódico y acompañado de una taza de Pumas, un celular y dos cuartos de leche con café / Luis Marín

Sin embargo, era tanto el tumulto que querían la foto del recuerdo o la firma en el libro que el mismo empresario publicó en el 2020 o que le querían dar su abrazo y su regalo, que comenzaron a empujarse y a apachurrar a la gente que estaba formada. Por lo que Arturo se desesperó que no hacían caso de dejar de empujar, que decidió retirarse del lugar dejando así a mucha gente sin su foto pero eso sí, recibió muchos regalos como botellas de vino, tequilas, flores, playeras, y globos.

Arturo compartió un video en sus redes sociales invitando a todos sus seguidores para que lo acompañaran a festejar su cumpleaños.

“Oigan, ¿qué creen?, mañana es mi cumple. No manches me estoy haciendo viejo, pero estaba platicando con Johanna hace rato ‘ ¿qué hacemos?’, y se nos ocurrió una idea buenísima. Así es que, te invito, sí, a ti, a ti. Esta buenísimo, la verdad es que son a todo dar conmigo siempre y se me hizo como que algo muy padre. Ya a mi edad he aprendido que en la vida lo único que debes de juntar es más amigos, así es que estaría súper cool verlos por ahí. La cita es a las 14:30 horas en el parque que está frente a la iglesia de San Agustín en Polanco”.

Hasta los empleados de limpieza aprovecharon para degustar unos taquitos de canasta / Luis Marín

Arturo Elías Ayub es un exitoso empresario -Nació en la ciudad de México el 27 de abril de 1966 (57 años)

-Se graduó en administración de empresas por la Universidad Anahuac. Tiene un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el IPADE.

-En 1996 entró a Telmex como asesor de dirección general. En 2001 fue presidente del Patronato Universitario.

-Actualmente es miembro del Consejo Administrativo de Grupo Carso, grupo financiero Inbursa, América Móvil, Telmex.

-Es director del Instituto Telmex del deporte, Director de Alianzas Estratégicas y contenidos de América Movil.

-Director General de Unotv, Claro Sport y de Marca Claro.

-Participó como uno de los tiburones en el programa Shark Tank México.

-Es profesor en la plantilla académica en el Tec de Monterrey.

-Publicó en 2020 el libro El negociador: Consejos para triunfar en la vida y en los negocios.

-En lo personal se casó en 1995 con Johanna Slim, hija del empresario Carlos Slim. Tienen 3 hijos: Arturo, Johanna y Alejandro.