Así surgió el amor de Vicente Fernández Jr y Mariana González, la Kim Kardashian mexicana

Desde el 2020 Vicente Fernández Jr. vive una historia de ensueño con Mariana González, quien es 19 años menor que él. Y sin importar la edad, este fin de semana, la feliz pareja contraerá nupcias en el Rancho de los Tres Potrillos en Guadalajara, Jalisco.

En redes el tema es tendencia y muchos de sus fans ya preguntan como surgió el amor. Aquí te lo contamos todo.

Fue Mariana González quien en una dinámica de preguntas y respuestas, a través de su cuenta oficial de Instagram, que hace tiempo contó como se había conocido.

La boda de Vicente Fernández Jr y Mariana González cada vez está más cerca / Instagram

“Yo conocí a mi bombón por aquí (Instagram). Él me escribió y me dijo que era mi fan y tenemos familiares en común que ya le habían hablado de mí, pero él estaba ocupado. Yo estaba ocupada. Nos desocupamos y nos ocupamos” Mariana González

Sin embargo, fue Vicente Fernández Jr, quien hizo pública su relación con González, compartiendo en su cuenta oficial de Instagram la primera imagen con ella en abril de 2020.

Desde ese momento, no había día en el que no ilustraran sus cuentas con fotos y videos juntos. Algunos mostraban besos, viajes, pero en todas no faltaba el amor.

Desde que comenzaron su romance, él destapó sus intenciones de llegar una vez más al altar con la también modelo, pero fue hasta septiembre pasado que lo confirmó en redes sociales.

Recordemos que el matrimonio entre Mariana y Vicente, sería el tercero del cantante, pues la primera esposa del heredero de la dinastía de Huentitán fue la periodista Mara Patricia Castañeda.

La segunda esposa fue Karina Ortegón, quien es médico, especialista en cosmetología y empresaria, con quien aún está tramitando su divorcio, precisamente luego de que ella revelara supuestas agresiones y abusos que Vicente Fernández Jr. habría cometido en su contra.

Regresando a la gran historia de amor, casi al mismo tiempo que se destapó el romance entre la modelo y el cantante. Mariana González afirmó que también están planeando tener hijos. “Sí, es toda la idea. A mí me encantan las familias grandes como la mía, así que a mí me encantaría tener más bebés. Entonces, si Dios nos da, claro que sí".

Ahora pareciera que está cada vez más cerca de cumplirse todos sus planes. Y es que este fin ¡llegan al altar! Esto luego de que tuvieran que posponerlo todo por la desafortunada muerte de Vicente Fernández, por lo que, tras un año de luto, retomaron sus planes y desde entonces han visto todo a detalle y con mucha calma pues esta boda promete ser la del año.

¿Por qué le dicen la Kim Kardashian mexicana a la novia de Vicente Fernández Jr?

Tras su repentina fama, Mariana González fue bautizada como ‘la Kim Kardashian mexicana’, debido a su peculiar parecido con la famosa y hermosa socialité nacida en Estados Unidos.

Y sí, la verdad es que es innegable su estilo y parecido a la estrella internacional. Sin embargo, hay otra poderosa razón.

Una vez que la feliZ pareja había iniciado su romance, corría el rumor sobre un interés económico por parte de Mariana. No obstante, la pareja desmintió estas versiones y dieron a conocer que la bella influencer también era una prominente empresaria, por lo que tomó aún más sentido su famoso apodo de “la Kim Kardashian mexicana” y dicha polémica dejó en claro que le harían frente a todo para defender su relación.