“Aventurera": Frente a las críticas, Pepillo Origel destaca el talento de Irina Baeva

La semana pasada se alzó el telón para dar paso a la reinterpretación de la icónica obra “Aventurera”, ahora protagonizada por la actriz rusa Irina Baeva. Desde su estreno, la puesta en escena ha generado gran revuelo, dividiendo opiniones tanto entre el público como entre las figuras del espectáculo, especialmente en lo que respecta a la actuación de Baeva en los aspectos del baile y el canto.

Niurka explota contra Irina Baeva: "¡Carmelita Salinas se regresa pa’ atrás del puro coraje!”

Niurka no se guardó nada y arremetió contra la actriz rusa Irina Baeva por su interpretación: “¿Homenaje a Carmelita Salinas? Si Carmelita despierta y ve eso, ¡se regresa pa´ atrás del puro coraje! Pero no sin antes mentarles la madre. ¿Qué co** es eso? No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable, con algo tan banal, tan mustio, tan simple”

Además, Niurka fue tajante al decir que Irina no es vedette: “Irina no es vedette, no... ¿Bailas?…"No basta la belleza ni ser actriz”

Recordemos que Niurka protagonizó la puesta en escena de “Aventurera” en los años 2000 y 2003. En ese entonces, la productora a cargo, Carmen Salinas aseguró un desempeño sobresaliente en el papel de Elena Tejero, lo que catapultó a Niurka como una de las mejores vedettes debido a su excentricidad y habilidad para el baile.

Ve: Eduardo Yáñez arma zafarrancho con una reportera fuera de la entrega de los premios Grandeza Hispana

Irina Baeva y Emmanuel Palomares estarán juntos en ‘Aventurera’ / Instagram

Las críticas a ‘Aventurera’ no se limitan a Niurka

Otras figuras del espectáculo también han expresado su descontento con la actuación de Irina Baeva. El periodista Gustavo Adolfo Infante y diversas cuentas de creadores de contenido, como la famosa doña Carmelita, se han sumado.

Gustavo Adolfo Infante y Aventurera / Facebook: Gustavo Adolfo Infante/ @aventureramusical

Sin embargo, en medio de la ola de comentarios negativos, el periodista Pepillo Origel ha sorprendido al ofrecer una opinión completamente opuesta. A diferencia del resto, Origel solo tiene halagos para la actriz rusa, elogiando su belleza y talento.

Mira: ¿Embarazada? Maryfer Centeno revela los síntomas que la hicieron sospechar: “sentí náuseas”

Francisco Mancerca, Archivo TVNotas, Redes sociales

Pepillo Origel defiende a Irina Baeva por su versión de “Aventurera”

En la reciente emisión del programa de espectáculos “Con permiso”, Juan José Origel habló del trabajo de Irina Baeva en la nueva versión de “Aventurera”, como si no estuviera al tanto de todas las críticas que la obra ha recibido por parte de la actriz.

“Irina lo hace muy bien, baila muy padre” Pepillo Origel

Martha Figueroa, también conductora del programa también opinó: “Ay, woow, baila bien, mira”.

Lee: ¡Yahir y Tristán unen voces en una canción para sanar heridas!