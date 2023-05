Ayudaron a Tatiana a encontrar a su guapo policía, pero tiene novia y es celosa

Ocurrió lo inesperado, luego de que Tatiana se divirtiera en TikTok con un video en tendencia de buscar un “bandido”, el hombre ya le respondió ¡y tiene novia!

Hace unos días, Tatiana llamó la atención al publicar un video en TikTok con el audio del tema ‘Bandido’ de Ana Bárbara para indicar que un policía le había resultado atractivo, pero la historia se desarrolló tanto, que los seguidores de la ‘Reina de los Niños’ se dieron a la tarea de localizar al policía que flechó a la cantante.

Se trata de Edgar Alejandro, un policía de Pachuca, Hidalgo que contestó al video de Tatiana de manera inesperada pues el hombre usó el tema ‘Celos’ del cover de Fanny Lu, para responder a la cantante ante su ‘crush’ con él.

Para sorpresa de todos, el hombre usó el audio para mostrar que tenía novia y que además es celosa, pues en el video se le puede ver a Ana Karen con una cara molesta luego de que su novio se hiciera viral gracias a Tatiana.

“Con esto les digo todo”, escribió junto a los hashtags, “celos”, “tatiana” y “bandida”.



Así le respondió el policía a Tatiana:

Los internautas no podían creer hasta dónde llegó esta historia y continuaron opinando en los comentarios, “si a mi marido lo ve Tatiana con esos ojos me sentiría orgullosa”, “siguiendo los pasos de mi Beli, que se tatúe una estrella Tati”, “todas las princesas en algún momento nos gusta un chacal”, “sin anillo en el dedo al pueblo me debo, ánimo Tatiana, tienes oportunidad”, “Tatiana viendo todo el desmadre que ocasionó jaja”, “Tatiana se subió al tren... no es como que le gustaste”, fueron algunas opiniones de los seguidores de Tatiana.

Hasta el momento Tatiana no le ha respondido al policía, pero sus seguidores ya le preguntaron, "¿y el policía?, ¿qué pasó con él?, ¿hubo comunicación?”, “yo también quiero saber”, “misma pregunta tengo”, “sí, que cuente lo que pasó", expresaron.