Azul Guaita confiesa: “fui abusada… nunca he podido llevarlo a las autoridades”

La actriz, Azul Guaita, ex de Sebastián Poza, habló por primera vez del presunto abuso que sufrió por parte de un familiar.

Aunque en marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la actriz de 21 años, Azul Guaita, publicó un video en TikTok donde hablaba de ser parte de la estadística de las mujeres abusadas sexualmente; fue recientemente que Azul, se dijo preparada para compartir lo que habría vivido durante muchos años de su vida.

A través del podcast de la influencer, Manu Barrios, ‘Soy Todo lo que Soy’, la exnovia de Sebastián Poza, denunció que fue una presunta víctima de abuso por parte de un familiar cuando era pequeña.

La actriz comenzó desde muy chiquita a pisar los foros de televisión en proyectos como ‘Clase 406' y comerciales, hasta una especial visita en la ‘Elite Way School’ donde se grababa ‘Rebelde’ de Televisa, a donde acudió solo como fan, sin embargo, fue hasta los 17 años, que obtuvo un papel entre los estelares en la telenovela, ‘Mi Marido Tiene Más Familia’ y posteriormente trabajó en la telenovela, ‘Soltero con Hijas’ y recientemente, ‘Rebelde’ de Netflix, así como en otros proyectos en plataformas.

Aunque Azul comenzaba a soñar con su carrera como actriz desde muy pequeña, se encontraba viviendo una terrible situación, según reveló a través del podcast, “yo fui abusada desde que tengo como 3 años, hasta los 12, 13 y quiero compartirlo porque sé que hay muchas personas que han pasado por eso y quiero sacar algo bueno de eso, que es compartirlo”, confesó.

Azul Guaita conoció a Anahí cuando visitó el foro donde grababan ‘Rebelde’ y ahora ella interpreta a Jana Cohen, un personaje similar a Mía Colucci, en la nueva versión de Netflix / Instagram: @azulguaita

Según señaló, se sintió preparada para hablar sobre el tema luego de expresarlo primero con su círculo cercano, donde, por cierto, se llevó una gran sorpresa, “hasta que entendí qué me había pasado, fue que pude platicarlo primero con amigas y ahora con todo el mundo, pero algo que pude darme cuenta, es que al compartirlo, mis amigas se sintieron identificadas y me dijeron, ‘gracias por contármelo porque yo no tuve el coraje de decírselo a nadie y gracias a ti me siento identificada y sé que no estoy sola y que esto me puede hacer más fuerte’”.

“Es cosa de hablarlo porque yo me sentía muy culpable por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto. Sentí que era mi culpa porque me dejé, pero estaba chiquita, no sabía qué v*rg... estaba pasando. Me decían,'vamos a jugar a las escondidas’ y no estábamos jugando a las escondidas”, reveló.

Azul, comentó también que no se sentía preparada para hablar públicamente del tema por miedo a las opiniones de la gente y ser criticada y cuestionada sobre su tiempo de confesarlo, “cuando yo lo platiqué, lo que más me enojó fue que 9 de cada 10 personas me dijeron, ‘a mí también’ y es lo que me duele, que nadie habla de eso. Lo hablan, pero por encimita, realmente nadie tiene el coraje de decirlo y siento que esto es un gran paso para mí porque yo no quería decirlo, porque no estoy lista para los comentarios feos que opinen de lo que me pasó, pero mientras ayude a alguien, yo creo que hice suficiente”, indicó.

Azul Guaita confesó que ha tenido que trabajar mucho para poder hablar abiertamente del tema y ahora busca ser una voz para quienes han tenido miedo de hablar sobre una situación similar / Instagram: @azulguaita

Sobre su denuncia pública, Azul mencionó que ha sido todo un proceso para compartirlo abiertamente con el objetivo de ayudar a otras personas, sin embargo, también confesó que no ha querido hacer una denuncia formal ante las autoridades, por miedo a que su caso quede impune y las críticas de la opinión pública, “eso me pasó cuando tenía 12, ahora tengo 21, y realmente nunca he podido llevarlo a las autoridades por todo el tema de que si pasó hace un ching... ya no funciona, porque no tienes pruebas, y aparte no quiero verlo; ir al juzgado o a la Corte o como se llame, y tener que verlo, es algo que no puedo hacer”, explicó.

Y continuó, “mucha gente muy cercana a mí, que ya no es cercana a mí, me dijo, ‘sí, pero ¿por qué no en lugar de decirme a mí, lo llevas a la policía?’, y es como, ‘güey, no es tan fácil, ¿sabes?’, o sea, una cosa es que te lo diga, y otra cosa es tener que enfrentarlo y verlo a la p*ta cara y tener la posibilidad de que me digan, ‘no hay pruebas, se cae el caso, sigue libre’. Y aunque yo sí quisiera tener las fuerzas de querer hacer algo al respecto, porque me enteré que esta persona que me lo hizo a mí, también se lo hizo a dos primas antes y si alguien de las dos primas hubiera dicho algo, no me hubiera pasado a mí".

Igualmente, la joven actriz comentó que tampoco ha sentido el apoyo de su familia, por el comportamiento que tienen con su presunto agresor, “es alguien de mi familia, que es lejano, pero es de mi familia. Mi familia ya sabe, pero hay mucha gente de mi familia que no lo entiende todavía y que, pues, lo sigue cuidando, y tomando su lado porque dicen, ‘es que está solo porque su mamá se acaba de morir... y lo tengo que cuidar’... realmente no lo entiendo, no entiendo cómo puedes cuidar a una persona que sabes... porque ya todo el mundo sabe que ha hecho (esto) no solo conmigo, sino con dos primas más y todavía no logro entender que lo sigan cuidando como si no hubiera hecho nada y escuchar su nombre porque como es parte de mi familia... sigue saliendo a las conversaciones y es como, ‘deja de mencionarlo’, escuchar su nombre me molesta, me da una impotencia enorme”.

Finalmente, Azul reiteró que el haber roto el silencio, llevó mucho tiempo para poder ser una voz para las demás mujeres y ahora busca que por medio de su denuncia pública, otras personas que hayan sufrido de algo similar, puedan alzar su voz, como ella logró hacerlo, “de tantas veces que lo he platicado, ahorita ya lo puedo decir sin llorar y lo puedo decir fuerte. Espero que esto ayude a alguien más que lo haya pasado... ahorita lo estoy platicando pero no sabes cuánto me ha costado”, concluyó.