Como agua para chocolate: Laura Esquivel destroza la serie: “No representa mi novela”

En noviembre de 2024, la plataforma de streaming Max estrenó una serie basada en la icónica novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Sin embargo la serie producida por Salma Hayek y estelarizada por Irene Azuela y Azul Guaita no agradó a su autora, quien durante su participación en la Feria del Libro de Coyoacán el 8 de marzo de 2025, expresó su descontento con esta adaptación.

Laura Esquivel criticó duramente la serie, declarando: “Fue un equipo interesante, desafortunadamente no representa mi novela. No representa para nada lo que yo pienso.”

La autora explicó que, aunque el equipo de producción parecía prometedor, el resultado final se aleja considerablemente del espíritu y mensaje original de su obra.

Uno de los principales puntos de discordia es el enfoque excesivo en la Revolución Mexicana, un tema que, según Esquivel, nunca fue su intención al escribir la novela, pues Laura aseguró que su propuesta era que la verdadera revolución es la que vive Tita el personaje principal al cortar con su pasado y rebelarse ante su madre.

“Yo nunca quise hacer una novela sobre la revolución mexicana”, enfatizó la escritora, subrayando que la serie desvió la atención del verdadero corazón de la historia.

Laura Esquivel asegura que hubo cambios en personajes y en la historia

En una entrevista a ‘Sin embargo’, Laura Esquivel también criticó cambios significativos en los personajes y la narrativa:

“Esta adaptación libre toma personajes de la telenovela, incluso a algunos les cambian el nombre por motivos extraños. A Chencha no le quisieron poner así porque era muy denigrante. Hay parte de la novela, sí, pero no está traducida mi obra ni mi intención. Se fueron más por recrear la Revolución Mexicana. Yo ubico mi historia en ese contexto para hablar en contra de ese tipo de cambios”, comentó. Laura Esquivel

Laura Esquivel estuvo detrás de la primera adaptación a la pantalla

La controversia actual contrasta con la exitosa adaptación cinematográfica de 1992, dirigida por Alfonso Arau, quien en aquel entonces era esposo de Laura Esquivel.

La película fue elogiada por su fidelidad al texto original. Este filme se convirtió en un clásico del cine mexicano, reconocido tanto a nivel nacional como internacional por llevar la tradición culinaria y la magia de la obra a la pantalla grande.

La serie, protagonizada por Azul Guaita, Irene Azuela con las actuaciones de Andrés Baida, Ana Valeria Becerri, Andrea Chaparro, Mauricio García Lozano, entre otros ha generado opiniones encontradas desde su estreno en noviembre de 2024.

Alvaro Cueva también se pronunció de manera negativa ante la serie.

“No me gustó el primer episodio de “Como agua para chocolate”, la miniserie de MAX. De hecho, lo odié. No la pienso seguir viendo.¿Por qué? Porque no es “Como agua para chocolate”. Es un “show” como para malos turistas”, escribió Alvaro Cueva en su columna de ‘Milenio’.

¿De qué trata Como agua para chocolate’?

Como agua para chocolate nos cuenta que en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, nace una historia de amor que trasciende el tiempo. Tita de la Garza, se ve obligada a renunciar a su amor por Pedro Muzquiz, debido a las rígidas tradiciones familiares.

Confinada a la cocina, Tita encuentra en la gastronomía una forma de expresar sus sentimientos más profundos. Sus platos, cargados de emociones, se convierten en el hilo conductor de una trama llena de magia y realismo. En cada bocado, se siente la intensidad de su amor y el dolor de una pasión contenida