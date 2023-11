Bad Bunny se arrepiente de haberse hecho este arreglito estético: “No hay vuelta atrás”

Bad Bunny es uno de los cantantes más reconocidos en la actualidad y en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Primero por el lanzamiento de su nuevo disco titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. En segundo lugar, porque recientemente una Inteligencia Artificial lanzó una canción recreando la voz del “Conejo malo”, motivo por el que el cantante montó en cólera. Y en tercer lugar ¿por sus arreglitos físicos?

Gracias a la fama y el dinero que ha obtenido, Bad Bunny ha podido hacerse algunos arreglitos estéticos para lucir mejor. Sin embargo, ya reveló de cuál se arrepiente porque no fue lo que esperaba.

A pesar de que Bad Bunny trata de tener un estilo único, confesó que se dejó llevar por la moda de las carillas dentales para lucir una sonrisa de impacto.

En una transmisión en vivo con Residente, dijo que hacerse los dientes “es el peor error que puede cometer un ser humano” y recomendó a sus seguidores que no cometieran el mismo error que él: “Por más feos que tengas los dientes no te lo hagas. Yo me arrepiento todos los días de mi vida. A toda la gente que está viendo este video, no se hagan los p..tos dientes”.

El cantante indicó que tenía un diente negro. Por este motivo, conforme fue ganando dinero, no dudó en hacerse el tratamiento dental. Cabe destacar que, según comentó, no titubeó al tomar esta decisión porque además de que quería arreglar ese problema, todos los cantantes del momento también se estaban realizando las carillas, mismas que han sido criticadas por muchos dentistas al decir que no lucen nada naturales al tener una forma y color como si fuera un chicle: “tú entras y todavía no eres artista hasta que te hagas los dientes”, comentó sobre esta presión.

Bad Bunny tuvo un procedimiento donde su sonrisa no luce natural / Instagram

Lamentablemente Bad Bunny se dejó llevar y realizó el procedimiento, pero no tuvo buenos resultados porque se trata de un tratamiento invasivo en el que quitan el esmalte de los dientes para poder cubrirlos con los nuevos.

“Le hicieron daño a mi dentadura. Una vez que te lo haces no hay vuelta atrás… bueno sí, pero es riesgoso”, dijo sobre este arreglito estético que no le gustó.

Un ejemplo de cómo podrían lucir los dientes de Bad Bunny por abajo de las carillas que hacen parecer que tuviera dientes blancos y perfectos:

Para poner carillas se retira el esmalte de los dientes para poder colocarlas por encima / YouTube

Dada esta experiencia, el ‘Conejo malo’ recomendó mejor ponerse brackets y blanquearse los dientes, aunque sea un proceso más tardado.

Bad Bunny no quedó conforme con el arreglito que se hizo en los dientes / Twitter

¿Qué son y para qué sirven las carillas dentales?

Según la Gaceta dental, las carillas dentales son láminas pequeñas muy finas fabricadas en materiales como porcelana que se adhieren a la parte externa de los dientes con un cemento o resina especial.

Su objetivo es restaurar o modificar la estructura del diente y son usadas para fines estéticos porque se modifica la forma visual del diente con brillo y color.

Del lado izquierdo son los dientes normales y del lado derecho con las carillas / Twitter

Hay casos en los que se requiere tallar el diente para colocarlas, aunque hay otros en los que esto no es necesario, dependiendo del material con las que sean elaboradas. Sin embargo las más comunes son las de porcelana por ser más duraderas, aunque se caracterizan por ser más invasivas.

El precio es elevado y es un tratamiento irreversible debido a que, para instalarlas, es necesario quitar el esmalte natural de los dientes.