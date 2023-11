Bárbara de Regil se defiende de críticas por preferir “Halloween” en vez de “Día de Muertos": “Me vale ma…”

Hace unos días, la actriz Bárbara de Regil fue criticada al no saber la diferencia entre Halloween y Día de Muertos. A pesar de su desconocimiento del tema, decidió escoger la celebración de Estados Unidos. Señaló que la festividad mexicana no le gustaba debido a que prefería celebrar en vida.

Así lo dijo la actriz:

“(Prefiero) Halloween, el Día de Muertos no. A mí no me gusta festejar a los muertos. Como que siento que en vida ¿no? Eso de hay que ponerle sus (ofrendas)… mejor en vida. Hay que llevarlos a pasear. Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta. No ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto. No, (mejor) en vida” Bárbara de Regil

Después de su respuesta, en redes sociales la criticaron, primero por no saber de qué se trata cada una de las celebraciones y después por preferir la de origen estadounidense y no la tradición mexicana.

En redes llovieron los comentarios y por supuesto los memes:

Día de los Muertos es una tradición mexicana y Halloween no” Usuarios en redes sociales “En cierta parte Bárbara tiene razón, es mejor dar en vida que ya muertos tus familiares, pero hay que recordarle quees una tradición mexicana yno”

A Bárbara de Regil le valen las críticas y dice: “Soy la reina de todo”

Después de las críticas, Bárbara fue cuestionada al respecto en una reciente alfombra roja en la que se rió de los comentarios que recibió y dijo: “Me vale m*dres, o sea porque dije: ‘¿cuál es la diferencia?’ Y cinco segundos después dije qué prefería, pero la gente eso no lo escuchó”.

La actriz explicó cómo sucedieron las cosas y que sí sabe cuál es la diferencia entre ambas:

“Digo: ¿cuál es la diferencia? Y me quedé cuatro segundos pensando y dije: claro, entendí y dije, Halloween y contesté, pero todo el mundo se quedó como el segundo en el que me quedé pensando. Lo que pasa es que yo pienso, hablo y digo, ¿sabes? Pero no importa, yo lo que quiero es que la gente esté bien, tengan salud, amor, vida”. Bárbara de Regil

En otra entrevista brindada a Venga la alegría, la actriz dijo: “Ya es de chiste, ya cualquier cosa que digo es tomada a mal” y aclaró que respeta las tradiciones mexicanas pero que también pide respeto hacia ella por lo que prefiera o no: “yo respeto las tradiciones mexicanas, soy una mexicana feliz de ser mexicana, pero a mí no me gusta”.

La también influencer comentó que su elección se debe a que en su casa no está arraigada la tradición y por eso lo ve desde otra perspectiva: “Yo nunca vi que mi mamá pusiera un altar, y lo respeto y respeto a quien sí lo hace. A mí no me gusta ver una foto (con todo lo de la ofrenda). Yo no lo hago en mi casa tampoco, pero respeto a quien lo hace. A unos les gusta, a otros no y cada quién”.

“A mí no me gusta festejar a los muertos, me gusta recordarlos, yo sé que es recordarlos pero no me gusta esa tradición a mí. No me gusta poner altar y la comida favorita… ¡no! Me voy a poner a llorar”, dijo.

“A mí me gusta el chocolate blanco y hay a quien le gustará el oscuro. Cada quién es libre pero la gente no puede con eso y es un tema cuando quiero convencer al otro de que lo que yo pienso es lo que es”, reflexionó.

En otras declaraciones en medios de comunicación dijo entre risas: “Soy la reina de las redes, soy la reina de todo… lo que pasa es que yo pienso y hablo, en vez de pensarlo y parecer que estoy así meditando, no, yo lo digo. Igual contesté, pero la gente dice jaja, qué tonta. Lo que pasa es que pensé en voz alta, pero no importa”.

Las nuevas declaraciones de Bárbara siguieron dando de qué hablar en redes y algunos usuarios opinaron: “es que no se festeja a los muertos, desde ahí está mal. Es honrar la memoria de los que se fueron, porque se cree que vienen a vernos”, “no sabe ni lo que es un Día de Muertos en México”, “es que me da ansiedad jaja”.

Mientras que otros dijeron: “ella tiene razón, desde pequeña no vio eso en su hogar así que no lo hace y pues ella no sabía, dejemos de ser cule… o sea”, “aprendamos a respetar, el mundo cambiará cuando aprendamos a respetar que lo que le gusta a unos está bien que no le guste a otros”.