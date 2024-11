Beba Montes le responde a Paola Suárez tras haber acusado a Gala de dejarla botada en un evento

Hace algunos días, Paola Suárez, quien es conocida por su amistad con Wendy Guevara y su participación en el grupo ‘las Perdidas’, acusó a Gala Montes de haberla dejado botada en un evento reciente.

En un video para redes sociales, la creadora de contenido contó que se había organizado un festejo de Halloween con fanáticos, en un antro de Monterrey. Dicho festejo tenía el objetivo de darle la oportunidad a los asistentes de convivir con ella, Gala y Briggitte Bozzo.

Aunque la celebración inició con normalidad, las cosas se salieron de control por la falta de organización, provocando que las medidas de seguridad y las indicaciones de permanecer en una fila fueran ignoradas.

Paolita Suárez / Instagram: @paolitasuarez28

Así fue como Gala Montes habría dejado botadas a Paola y Briggitte en medio del caos

Para evitar que la situación llegara a un punto peligroso, los organizadores decidieron suspender temporalmente el meet & greet para intentar calmar al público. A pesar de esto, Gala Montes decidió irse, aparentemente, sin previo aviso, dejando solas a Paola y Briggitte, en medio de la caótica situación.

“Comadres, estamos tratando de tranquilizar a la gente aquí con las fotos. Solamente nos quedamos Briggitte y mi comadre, la Diabla. Se acaba de ir Gala, porque Gala no aguantó el estrés... llevamos cuatro fotos y no aguantó el estrés. Entonces, ¿qué pasó ahí?”, expresó Paola, con evidente molestia.

La influencer criticó el comportamiento de la también cantante: “Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar”, indicó.

Por supuesto, la postura de Paola fue sumamente controvertida en redes sociales. Si bien algunos usuarios apoyaron su opinión, otros señalaron que “habla mal” de Gala por ser “amiga de Briggitte”.

Recordemos que, en su momento, Gala llamó “incongruente” a la venezolana, quien llegó a mencionar que no sabe si realmente existe una amistad con su colega.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Beba Montes, hermana de Gala, sale en defensa de la cantante

En un reciente encuentro con los medios, Beba Montes, hermana de Gala, fue cuestionada acerca de lo dicho por Paola Suárez. En respuesta, la también influencer aseguró que Suárez también se “terminó saliendo” del evento, afirmando que la situación en el evento fue más caótica de lo que se piensa.

Beba Montes “Ella (Paola Suárez) se terminó saliendo. Empezaron a golpear las puertas. La seguridad no estaba apta. Hubo situaciones que se salieron de control. Nosotras vemos por nuestra seguridad. No es porque seamos payasas, es que la seguridad no cubría lo que necesitábamos. Tan es así que se terminaron saliendo los demás”

Al preguntarle si tenía algún mensaje para Paola Suárez, simplemente respondió que “no la topa”. Para finalizar, dejó claro que a ella y su hermana no les interesan las críticas, pues prefieren enfocarse en lo “positivo”.

