Belinda y Ha*Ash hacen las paces tras su pleito en reality ¡y brillan juntas en Billboard mujeres!

Diez años después de un tenso desencuentro televisivo, Belinda y Ha*Ash dejaron atrás las diferencias en un gesto inesperado que emocionó al público y selló la reconciliación.

El escenario: la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025, donde la música y la sororidad fueron las verdaderas protagonistas.

El dúo mexicano, formado por Hanna y Ashley, recibió el galardón Unbreakable, que reconoce su trayectoria y resiliencia en la industria musical. Pero lo que marcó la diferencia fue el discurso con el que agradecieron el reconocimiento, en el que, sin rodeos, mencionaron a Belinda entre las mujeres a las que dedicaban el premio.

“Queremos dedicarlo a las mujeres valientes de la industria, fotógrafas, productoras, artistas perseverantes, como las que hoy estamos celebrando: Selena, Natti, Belinda, Natti Natasha, Chiquis Rivera, Olga, Anitta, Celia... a todas las mujeres fuertes que han abierto camino”.

Belinda y Ha*Ash dejaron atrás las diferencias y sorprenden con reconciliación. / Redes sociales

Belinda y Ha*Ash dejan atrás pelea y aparecen juntas

Además ‘Ha*Ash’ compartió en sus redes una foto posando con Belinda, con la cual dejan claro que las diferencias quedaron en el pasado.

El gesto fue interpretado por muchos como una señal de reconciliación tras el enfrentamiento público que vivieron en 2015, cuando coincidieron como coaches en el reality show ‘Me pongo de pie’, transmitido por Univisión.

Belinda y Ha*Ash: Así fue su pleito en ‘Me pongo de pie’

En aquel entonces, Belinda formaba parte del jurado, mientras que Ha*Ash lideraba a uno de los equipos participantes. El conflicto se encendió cuando una de las agrupaciones bajo la tutela del dúo interpretó “Bella Traición”, éxito de Belinda, sin saberse bien la letra.

La reacción de la cantante fue tajante: “Bueno, antes que nada, la letra no se la sabían. Me cambiaron toda la letra de la canción. No sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, pero... le echaron ganas, eso lo aprecio mucho, pero no le voy a dar los 25 puntos a ninguna”.

Hanna y Ashley salieron en defensa de sus pupilas, explicando que no conocían el tema y que apenas lo habían ensayado el día anterior.

“Queremos aclarar que esta canción se la aprendieron ayer en la tarde y ninguna de las dos se sabe la música de Belinda”, dijo Ashley.

Pero Belinda respondió sin filtros: “Perdóname, pero una persona profesional se aprende una canción, aunque no escuchen mis canciones. Si a mí me pones una canción, yo me la aprendo por respeto al artista. Ese es su trabajo como coach: enseñarles y apoyarlas para que se aprendan la letra”.

El cruce se volvió viral y dividió opiniones en redes sociales, aunque una gran parte del público apoyó la postura de Belinda.

Belinda, estrella de la noche, derrocha glamour

Más allá del reencuentro, Belinda brilló por mérito propio en la gala de Billboard. Recibió el Premio Evolución por su constante reinvención artística, y deslumbró con una presentación de “Cursi de más” y “300 noches”, dos de sus temas más recientes.

Sobre la alfombra roja, la artista acaparó miradas con un vestido transparente de delicado bordado firmado por el diseñador libanés George Hobeika. Su look, con ondas suaves en el cabello, maquillaje rosa luminoso y una manicura francesa en tono mantequilla, fue comentado por todos los presentes.

Entre música, moda y momentos de reconciliación, la noche fue un recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades también pueden brillar con fuerza.

