Benito Castro habla con crudeza de las adicciones de Paco Stanley luego de ser señalado como su dealer

Luis De Alba habló al respecto de las adicciones de Paco Stanley, a través de una entrevista en Sale el Sol.

El pasado 7 de junio se cumplieron 24 años del fallecimiento de Paco Stanley, quien fue asesinado a las afueras de El Charco de las Ranas.

Sin embargo, después de todo este tiempo, la incógnita de su fallecimiento sigue dando de qué hablar, ya que siguen saliendo a relucir detalles del caso.

De modo que Luis de Alba, quien fue íntimo amigo de Paco, habló acerca de lo que consumía el conductor al lado de Benito Castro y reconoció que presuntamente el último mencionado era quien le vendía droga a Stanley.

Hasta el día de hoy siguen saliendo a relucir detalles del caso. / Twitter: @PacorroStanley

“Me platicó cuando la muerte y cuando lo interrogaron, y lo que suponían es que Paco le vendía droga, pero dijo: ‘no, yo le vendía a él, porque yo también usaba’”, reveló el comediante para Sale el Sol.

Paco Stanley trabajó al lado de Benito Castro / YouTube: Las Estrellas

Benito Castro niega haberle vendido drogas a Paco Stanley

A raíz de las declaraciones de De Alba, Benito Castro no se quedó callado y le contestó contundentemente al comediante, pues aseguró que él no le vendió drogas a Stanley, sino que “la compartía” con él.

Paco Stanley perdió la vida el 7 de junio de 1999 / Instagram: @recuerdosynostalgiamx

“Cuando me preguntaron en el ministerio que si Paco Stanley me daba cocaína, le dije, no, yo le daba a él, o sea, el que la traía era yo”, dijo.

Y agregó: “mire usted cómo estoy, porque hace casi 20 años que nada de nada… No la dábamos mutuamente, así son los amigos macizos, los que saben de este rollo, saben de lo que estoy hablando, nadie se da un pase solo, siempre va con alguien, con algún amigo”.

Así lo dijo Benito Castro: