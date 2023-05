Benny Ibarra asegura que es legal el matrimonio de Andrés García y Margarita Portillo

Esta no es la primera vez que Benny Ibarra asegura que él casó a Andrés García con Margarita Portillo.

Luego de que tras la lamentable muerte de Andrés García, el que fue su gran amigo, Roberto Palazuelos, asegurara que Margarita Portillo no era la legítima esposa del histrión, fue un testigo de la boda entre Andrés y Margarita quien se sinceró al respecto y confesó todos los detalles.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, el actor Benito Raúl Ibarra Garza, mejor conocido como Benny Ibarra, confesó que él fue testigo de cómo Andrés Garcia y Margarita Portillo se juraron amor eterno frente a un juez, e incluso, él firmó como testigo ante el civil, al igual que su esposa Julissa.

“Yo los casé. Llegamos a Tulum, nos paramos en una tienda de conveniencia a comprar agua y a comprar velas. Nos vamos a comer y en la comida me dice Andrés ‘hoy me caso con Margarita’. Quiero hacer una aclaración muy importante, Andrés me dijo a mi y a mi esposa: ‘quiero casarme con Margarita para dejarla segura, ella ya tiene su casa, pero, todos se le van a echar encima, entonces quiero dejarla segura’”, inició Benny.

Sin embargo, eso no fue todo, pues el histrión también reiteró que esas fueron las palabras textuales de Don Andrés García, y explicó que fue su esposa Julissa quien compró los anillos de plata con los que el actor y Margarita se juraron amor, los cuales llevan grabados los nombres y la fecha en que se casaron.

Benny Ibarra asegura que fue testigo de la boda de Andrés García y Margarita Portillo / Instagram:@andresgarciatvoficial

Sumado a ello, Benny Ibarra mencionó que tanto él como su esposa firmaron el acta de matrimonio de Andrés García como testigos, en el hotel en Tulum al que acudió un juez a casarlos por el civil, por lo que Benny considera que sea imposible que su amigo no se haya divorciado de Sandra Vale.

“Ahí hubo una jueza y mi mujer y yo fuimos los únicos que firmamos el acta. entonces ya estuvo con eso, es legal desde el punto que yo ví; llegó una jueza, firmamos, firmaron ellos y ya. Yo creo que los jueces deben investigar, yo pienso que así estuvo la onda, pero no sé, la verdad. Después de aguantar a Andrés como era por 25 o 30 años, está grave y luego cuidarlo en todas sus enfermedades, estar con él… Margarita es una santa”, concluyó.