Brenda Bezares revela qué hará con los 4 millones de pesos que le dio su esposo tras ganar LCDLFMX

Hace una semana, Mario Bezares se coronó como el segundo ganador de La casa de los famosos México. El conductor, conocido por su carisma y sentido del humor, logró llevarse el gran premio de 4 millones de pesos.

Tras salir del popular reality show, la emoción no terminó con su victoria, pues Bezares protagonizó un emotivo momento que dejó a todos con el corazón lleno de sentimientos.

Al ser recibido por Galilea Montijo en la final del programa, la conductora no dudó en preguntarle qué haría con su premio. Sin pensarlo dos veces, Mario Bezares sorprendió a todos al arrodillarse frente a su esposa, Brenda Bezares, y dedicarle el triunfo como un regalo por su 33 aniversario de bodas.

Mario regala su premio a Brenda / Captura de pantalla

Con voz emocionada, Mario se dirigió a su esposa y dijo: “Solo quiero decir una cosa, esto lo voy a decir con todo mi amor y con todo mi cariño. ¡Feliz aniversario por estos 33 años!”. Acto seguido, le entregó el maletín con los 4 millones de pesos, un gesto que fue celebrado por los presentes.

Galilea Montijo, visiblemente emocionada, describió a Bezares como “todo un caballero”, destacando la sinceridad y amor que el conductor mostró en ese momento tan especial.

A lo largo de su participación en el programa, Bezares no perdió la oportunidad de demostrar su profundo amor por Brenda, recordando siempre los momentos difíciles y las alegrías que han compartido juntos. Su victoria en La casa de los famosos México fue un tributo a la fortaleza de su relación, algo que él mismo dejó claro en cada una de sus intervenciones.

Mario regala su premio a Brenda / Captura de pantalla

¿Qué hará Brenda Bezares con los 4 millones de pesos?

Tras una semana del emotivo momento en la final del reality, Brenda Bezares finalmente rompió el silencio y reveló en una entrevista qué hará con el premio que su esposo le dedicó.

Durante una plática en el programa de espectáculos De primera mano, la actriz habló sobre sus planes a futuro y el destino que le dará a los 4 millones de pesos.

Brenda, con una sonrisa en el rostro, compartió que su hijo Alejandro fue quien la inspiró a tomar una decisión sobre el uso del dinero.

Según sus palabras: “Mira, por lo pronto, como bien me dijo mi hijo Alejandro, me dijo que nos tenemos que ir a Montecarlo y guardar ese dinero para cuando estemos más grandes, y eso es lo que va a suceder”.

La actriz también explicó que será ella quien administre el premio, asegurando que se destinará una parte para disfrutar en pareja y otra para asegurarse de que su futuro esté bien resguardado.

“Yo voy a ser la administradora de ese premio… pero también voy a guardar para cuando mi gran marido no pueda estar trabajando mucho, ya que tenga un dinero guardado”, agregó.

Brenda dejó en claro que valorará cada centavo del dinero que su esposo ganó con esfuerzo, siempre pensando en el bienestar de su familia. Sin duda, esta pareja ha demostrado que, más allá de la fama y el éxito, su relación se basa en el amor, el respeto y la gratitud mutua.

Con los planes de un viaje a Montecarlo en el horizonte y un fondo de ahorro para el futuro, Brenda Bezares ya tiene claro cómo aprovechará los 4 millones de pesos, siempre de la mano de su “gran marido”.

Mario Bezares llega a Monterrey y así lo recibieron tras su triunfo

Hace unas horas, Mario Bezares, el ganador de La casa de los famosos México, llegó a Monterrey tras una intensa semana de compromisos en la Ciudad de México. A su llegada, el aeropuerto se llenó de emoción cuando un grupo de fanáticos lo recibió con aplausos y el icónico coro que se popularizó durante su participación en el reality: “Mayo, Mayito, Mayititito”. La energía del momento dejó claro el cariño que la gente siente por el conductor, quien se mostró conmovido por la calidez de su público.

Además de sus seguidores, también se encontraban presentes reporteros de medios locales, quienes no tardaron en acercarse para preguntarle cómo se sentía al regresar a su ciudad natal. Con una sonrisa y evidente emoción, Mario Bezares respondió que lo que más le ha sorprendido de esta experiencia ha sido el gran cariño de la gente, especialmente de las nuevas generaciones que lo han descubierto a través del programa.

“El cariño de toda esta gente preciosa, de estas generaciones que son mías también, que son maravillosas. Y también recuperar, no recuperar, sino que la gente nueva me conozca, las generaciones. El que me digan ‘tío Mayito’, ese cariño es lo que más me ha sorprendido”, expresó el conductor, destacando el valor de conectar con un público joven que lo ve con admiración y afecto.

Durante la breve conversación con la prensa, Bezares también habló sobre la creciente amistad que ha forjado con Paul Stanley, otro de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Bezares compartió que, tras el reality, ambos han mantenido contacto y están planeando un encuentro más cercano, en el que también participarán sus familias.

“Nos vamos a ver, quiero conocer a su familia, quiero conocer a su hija, irnos a comer. Paul quiere conocer a Alan y a mis hijos, y yo creo que va a ser un reencuentro maravilloso con ellos”, comentó Mario, emocionado por la posibilidad de fortalecer los lazos con Stanley y sus seres queridos.

Paul Stanley y Mario Bezares se abrazan en el programa Hoy / Captura de pantalla

Mario Bezares llega a Monterrey: Una bienvenida llena de sorpresas en su casa

La emotiva bienvenida no terminó en el aeropuerto. Una vez en su hogar, Mario Bezares fue sorprendido por sus hijos, Alan y Alejandro, quienes le prepararon una cálida y especial bienvenida. Al llegar a su recámara, se encontró con la decoración llena de globos y carteles con frases como “Team Mar” y “Mayito”, en homenaje a su apodo en el programa.

El momento más emotivo llegó cuando Mario descubrió una charola de carnes frías que sus hijos habían preparado para disfrutar juntos como familia. Después de más de 70 días lejos de sus seres queridos, Bezares no pudo contener la emoción y abrazó con gran cariño a sus hijos. Este reencuentro familiar fue la culminación perfecta para una jornada llena de sentimientos, en la que el conductor pudo disfrutar nuevamente de la calidez de su hogar y el amor incondicional de sus seres queridos.

La historia de Mario Bezares, desde su triunfo en La casa de los famosos México hasta su regreso a Monterrey, ha estado marcada por muestras de apoyo y cariño que destacan su trayectoria y su capacidad para ganarse el corazón del público, tanto de generaciones anteriores como de las más jóvenes.