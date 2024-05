Candela Márquez sufrió fuertes accidentes en ‘Vence a las estrellas” ¡Todo por competitiva!

Hace unos días, el programa Vence a las estrellas dio inicio por el canal 5, el cual es conducido por Marisol González y Poncho de Nigris. Entre sus concursantes famosos se encuentra Candela Márquez, así como Fernando Carrillo en esta primera temporada.

En exclusiva con TVNotas, la actriz platicó con nosotros desde Madrid, lugar donde actualmente se encuentra grabando una serie. La famosa nos contó un poco sobre su participación en el programa Vence a las estrellas.

Agregó: “Somos dos concursantes famosos y hay otros famosos que vienen de fuera para vencer a las estrellas para ganar un maletín con dinero. El premio comienza en 50 mil pesos y si nosotros vamos ganando se va acumulando por programa”.

Pero, ¿qué pasa si ganan los retadores? La actriz nos dijo que “se llevan todo el dinero y comenzamos de nuevo con 50 mil pesos. La primera temporada va a ser de dos a tres meses”.

Márquez confesó que tuvo una gran química con los conductores: “Poncho de Nigris es muy dinámico, divertido. Marisol González, yo le llamo ‘la Diosa griega’, es una gran presentadora”.

No obstante, Candela compartió que, debido a su competitividad, padeció fuertes incidentes en medio del programa.

Candela Márquez

“Me caí, me pisaron, sangré, me salieron moretones. Me pasó de todo. Me rompí una uña por la mitad. Me caí de cabeza y me clavé la caja del micro, todo el fierro en la espalda. Pero, definitivamente, valió la pena e invito a todo el público a que no se lo pierda”.