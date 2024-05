Canelo y Óscar de la Hoya pelean en conferencia, se dicen de todo y casi llegan a más: “Una lacra del boxeo”

Una gran confrontación se vivió en una conferencia de prensa realizada con motivo de la pelea entre ‘el Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía para el próximo 4 de mayo.

Óscar de la Hoya, promotor de Munguía pronunció algunas palabras provocando al boxeador mexicano y recordó cuando trabajaban juntos y él promovía sus pel3as: “Quiero responder al hombre que yo promoví y que se convirtió en una gran estrella del mundo del boxeo. Vengo a reclamarle respeto a Canelo y vamos a ver si su récord termina de hablar por él. Él me ha insultado de alguna u otra manera al tratar de evitarme...”

Y agregó: “Quiero aclarar que solo tengo respeto para Canelo Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea. Así que le voy a ayudar: sí, he enfrentado muchos retos en mi vida; sí, he ido a rehabilitación varias veces; sí, hubo puntos muy bajos en mi vida y que el trabajo no era mi prioridad considerando mi salud mental, que había despreciado por mucho tiempo”.

“Todo eso no cambia que ‘Golden Boy’ construyó a Canelo Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto, c4raj0“, sentenció.

Incluso, De la Hoya le recordó un antid0ping que no salió bien y esto terminó por encender más a Canelo en plena conferencia.

Puedes ver: Galilea Montijo vs Andrea Escalona ¡Pleitazo entre conductoras!

Canelo and Oscar De La Hoya come close to fighting on stage‼️‼️#Boxing #CaneloMunguia

🥊🥊🥊🥊🥊 pic.twitter.com/wiH07z1Tej — Danny (@dantheboxingman) May 1, 2024

Canelo Álvarez le responde a De la Hoya entre insultos y casi se g0lp3an

Mientras el promotor continuaba leyendo el texto que recitaba en inglés, Canelo lo interrumpió y le respondió hablando en español y con inusultos.

“Tienes que leer c4brón. Te lo escriben para decirlo, c4brón”, comentó molesto y añadió: “Tú no escribes p3nd3jo, c4brón, tú no haces nada, eres un p3nd… lo que hacen todo, son los que están detrás de ti”.

Entonces llegó el momento de que Canelo hablara de la pelea que está por suceder en la llamada Ciudad del pecado, no obstante, el mexicano aprovechó el tiempo para seguir insultando a De la Hoya acusándolo de r0bo:

“Y para este imb3c1l, intento de gente, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y solamente lucró con mi nombre, nunca perdí ni un centavo, solo gano dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías r0bar? Si no hubiera metido a mis abogados me lo r0bas”.

Así que lanzó también una advertencia para quienes estén trabajando con Oscar y dijo: “Lo único que hace este es una lacra del boxeo, quien este con él meta a su abogados porque seguramente les está r0b4ndo y a lo único que vienen es r0barl3 la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo...”.

Checa: LCDLF: El cuarto tierra llega a su fin ¿Qué pasará con Maripily Rivera y Rodrigo Romeh?

Canelo and Oscar De La Hoya come close to fighting on stage‼️‼️#Boxing #CaneloMunguia

🥊🥊🥊🥊🥊 pic.twitter.com/wiH07z1Tej — Danny (@dantheboxingman) May 1, 2024

¿Por qué se pelearon Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya?

Recordemos que Óscar de la Hoya era promotor de Canelo Álvarez. Sin embargo, no terminó bien su relación contractual y según el mismo boxeador mexicano ha dicho, tuvo que desligarse de la empresa de Óscar con abogados para poder crear la promotora con la que ahora negocia sus peleas.

Mira: María Celeste Arrarás comparte con pesar la inesperada partida de su novio: “Mi post más doloroso”