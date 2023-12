Carla Estrada cierra etapa en Televisa en una reunión llena de aplausos; así fue el momento

Tal y como te informamos esta mañana en exclusiva, el contrato de Carla Estrada con Televisa llegó a su fin y ahora trabajará por proyecto, esquema que se aplica para todos los productores de la televisora de San Ángel.

Ante esto, Carla Estrada celebró este día una reunión en su oficina en Televisa con su equipo de producción, medios de comunicación y famosos que fueron a manifestarle su cariño y esto dijo.

“Quiero agradecer a Televisa por 48 años de estar aquí y todos esos años han sido de aprendizaje, de experiencias en todos los sentidos, le agradezco a toda la gente que sumó y a la que restó porque esas personas que restaron me hicieron crecer y ser más fuerte cada vez”.

Carla Estrada estuvo rodeada de las actrices de la bioserie de Ellas soy yo y Gloria Trevi en su despedida / Francisco Mancera

Y agregó: “Quiero agradecer a mi gente de producción que lleva tantos años trabajando conmigo, me han aguantado durante todo ese tiempo y hemos crecido juntos. Televisa me ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta y disfrutarlo. Se termina un ciclo, empieza uno nuevo y voy a recordar las palabras de la directora de escena Mónica Miguel, el fin de algo bueno es el principio de algo más perfecto”.

Carla fue muy enfática en asegurar que Televisa siempre será su casa, “así lo dijo Bernardo Gómez y le agradezco mucho sus palabras cálidas y bonitas”. Con esto queda claro que la relación queda en los mejores términos y que se trabajarán nuevos proyectos.

Carla Estrada se despide de Televisa

La productora también manifestó sentirse orgullosa de que su última producción, la bioserie de Gloria Trevi fuera un éxito en Vix donde fue la serie guionada más vista en el nivel Premium de la plataforma, acumulando más de 33 millones de horas consumidas. Mientras que en Las Estrellas fue la emisión más vista de horario estelar en TV abierta con un promedio de audiencia de más de 5.4 millones.

Respecto a este proyecto, Carla señaló junto a Gloria Trevi y Scarlet Gruber, quien personificó a la cantante en la serie: “No era un proyecto fácil, era un proyecto con mucho compromiso en todos los sentidos”.

Scarlet y Gloria le dedicaron palabras a Carla por su trabajo en la serie Ellas soy yo, su último trabajo en Televisa / Francisco Mancera

Gloria Trevi dio palabras muy emotivas para Carla, “cuando a una mujer le costaba más tres veces llegar al éxito, ella se abrió en ese mundo y triunfó. Para mí ha sido un honor conocerte y trabajar contigo, contar parte de mi historia contigo era parte de nuestro destino. Cierras esta etapa haciendo historia con lo que ha logrado la historia”.

Por su parte Scarlet Gruber protagonista de ‘Ellas soy yo’, manifestó: “Carla hace carreras y cree en el talento nuevo y me siento muy afortunada de que haya creído en mí y en muchas personas”.

El actor René Strickler también estuvo presente y dedicó palabras para la productora en este cierre: “Hace 25 años hicimos ‘El privilegio de amar’ y estoy muy agradecido con ella, sé que vienen cosas maravillosas para ella y la gente que la rodea”.

Carla Estrada ahora trabajará por proyecto / Instagram

