Carla Estrada escribirá un libro en el incluirá el infierno que sufrió por parte del padre de su hijo

Después de que en diciembre pasado Carla Estrada dejara Televisa tras 48 años de trayectoria, mucho se ha especulado sobre su regreso. Incluso se ha dicho que será la productora de la telenovela con la que TV Azteca regresa a la creación de melodramas. Esto no es así, según nos dijo.

Esto nos adelantó en exclusiva: “Estoy escribiendo un libro de mi vida. Va a estar muy interesante y entretenido. Un día mi hijo me preguntó qué cuáles eran mis hobbies a los 30 y a los 40. Yo les dije que ninguno porque me la pasaba trabajando. Eso se me quedó en la cabeza. Al día siguiente le llamé y le dije que me había equivocado en la respuesta. Le contesté que yo viví de mi hobbie. Este fue el trabajo porque realmente lo disfruté y goce”.

Carla Estrada realizó la presentación de la serie de Gloria Trevi / Liliana Carpio

No comentó sobre el contenido de su libro: “Habrá de todo un poco. Mis experiencias en las telenovela que produje. Cosas que la gente no sabe. La base es mi trabajo. Lo que he emprendido”.

¿Platicarás el infierno que viviste cuando tu exmarido Reynaldo López te quitó a tu hijo? “Sí. Después de muchos años lo pude hablar públicamente. Muchas mujeres critican que una hable después de años. Es real que a veces no estás preparada para enfrentarte a los comentarios o a las críticas por haber sido viol... Yo invito a las personas a que hablen y no permitan la viol... Hay que denunciar cuando estén pasando cosas incorrectas. Mi trabajo con la serie de Gloria Trevi generó cambios en la ley de la trata de personas”.

Carla Estrada era un libro sobre su vida / Luis Pérez / IG: @carlaestradawest

“Con mi hijo fue apenas hasta hace dos años que lo pudimos platicar. Estoy muy orgullosa de él. Es un hombre de bien, súper trabajador. Es un mexicano que nos está poniendo en alto en el mundo con su trabajo en la cinematografía”.

Sobre si teme que su ex la demande, comentó: “No.Yo sólo diré lo que sucedió. La verdad. Desafortunadamente para él y afortunadamente para mi hay muchos testigos. Una vez Pati Chapoy en su programa dijo: ‘Por favor, ya regrésale su hijo a Carla’”.

Nos confesó que su hijo no tiene contacto tampoco con su padre, aunque no quiso hablar más al respecto. Le preguntamos de su situación sentimental y nos contó: “Llevo 10 años soltera. Me gustaría enamorarme. El amor se me hace lo más hermoso. Cuando llegue será padre. Y si no, tengo muchas amigas y amigos con los que compartimos y disfrutamos la vida”.

Carla Estrada abraza a su hijo Carlos / Instagram: @carlaestradawest

“Me gustaría encontrar un hombre que admire mucho. Que tenga sentido del humor. Que sea filántropo y obtenga su dinero de una manera ética y moral”. Y nos dijo que, por supuesto que andaría con un hombre más joven. “Antes te hubiera dicho que no, porque mis dos exmaridos me llevan 18 años. Siempre me había gustado la gente más grande. Ahora creo que la edad no importa. Lo que sí, es que no mantendría a un hombre. No me sentiría orgullosa de él”, finalizó.

