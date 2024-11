Silvia Pinal: Carla Estrada desea que ‘la Diva’ no sufra, mientras Pepillo Origel pide oraciones por su amiga

La salud de Silvia Pinal sigue siendo motivo de preocupación por lo que medios y redes sociales siguen atentos a cualquier actualización favorable sobre la primera actriz. La familia de Silvia Pinal, incluyendo a Stephanie Salas, Alejandra Guzmán y su exesposo Enrique Guzmán, se encuentra en el hospital, mostrando su apoyo y unidad en estos momentos difíciles y aunque al principio se mostraban abiertos a dar actualizaciones a la prensa, ahora que se encendieron las alarmas, ha preferido guardar silencio.

Amigos y colegas de Silvia Pinal también han expresado su preocupación y apoyo. Pepillo Origel y la productora Carla Estrada han pedido por su salud, deseando que su fe la guíe y la proteja, esperando que no sufra y que, si es el plan de su Dios, pueda encontrar paz.

Carla Estrada pide que Silvia Pinal no sufra

Estrada, quien dirigió la bioserie Silvia Pinal, frente a ti, aprovechó su paso por la alfombra roja en el Teatro Telcel del show “The Ilusionist: The Magic of the Holidays” para compartir su sentir ante la situación.

“Está muy delicada y es inminente”. Además, expresó su deseo de que, si llega el momento, Silvia Pinal encuentre paz y no sufra más complicaciones.

“Yo sí creo en Dios. Creo que hay un ser supremo y que él decide en momentos en los que nos vamos, aunque nos duela” Carla Estrada

Afirmó que lo que más desea es que Silvia Pinal no sufriera, para que, en caso de que su partida llegue, lo haga en paz. “Que no le esté doliendo nada, para que, si se va, se vaya en paz y esté en paz con sus hijos”, añadió.

La relación entre Estrada y Pinal se fortaleció durante la producción de Silvia Pinal, frente a ti, un proyecto ambicioso que contó con la participación de grandes actrices y narración de la propia Silvia. La productora recordó con cariño cómo ‘la Diva’ cuidaba cada detalle de la bioserie y cómo esos momentos de trabajo se convirtieron en una experiencia entrañable.

“Tuve la oportunidad de besarla, abrazarla y decirle cuánto la admiraba”, señaló Estrada. También mencionó la importancia de las oraciones y la unión familiar en estos momentos difíciles. Para Carla, Silvia Pinal no solo es una figura icónica del cine, teatro y la televisión mexicanas, sino también una amiga cercana con la que compartió experiencias inolvidables.

Pepillo Origel pide oraciones para su amiga, la querida actriz Silvia Pinal

El conductor de Con permiso, siempre fiel a la amistad que mantiene con Silvia Pinal, recientemente dio actualizaciones favorables sobre la salud de la primera actriz.

Precisamente fue el fin de semana que Juan José Origel, aseguró que Silvia Pinal se encontraba fuera de terapia intensiva. Su informante fue la misma actriz que pudo hablar por teléfono con ella. Incluso le dijo que le había mandado ¡tres besos!

“¡Acabo de hablar con mi querida y admirada Silvia Pinal y me dio mucho gusto escuchar que ya salió de terapia intensiva y hablando muy bien conmigo! ¡Me mandó tres besos!” Pepillo Origel

Pepillo ha sido amigo de Silvia Pinal desde hace años / Instagram: @juanjoseorigel

Hasta ese momento, Origel no dio más detalles y reconoció a ‘la Diva de México’ con una gran fuerza, pues su recuperación iba mejor que nunca.

Ahora, tras la preocupación de la salud de la matriarca de la dinastía Pinal, el conductor subió una fotografía en sus redes sociales pidiendo una oración por la exconductora de ‘Mujer casos de la vida real’.

“Pidamos a Dios por la señora Silvia Pinal” Pepillo Origel

Hasta el momento no se ha tenido una nueva actualización sobre el estado de salud de Silvia Pinal.