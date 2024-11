Pepillo Origel confirma que Silvia Pinal salió de terapia intensiva: “Que fuerza de nuestra gran diva”

Juan José Origel más conocido como Pepillo Origel y Silvia Pinal disfrutan de una de las amistades más envidiables en el mundo del espectáculo. A lo largo de los años, Pepillo se ha destacado no solo como periodista, sino como un amigo al que la prensa recurre para saber sobre el estado de salud de la icónica actriz, quien ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento mexicano. Sin embargo, la relación entre ambos ha enfrentado un distanciamiento, especialmente en tiempos recientes.

La salud de Silvia Pinal ha sido motivo de gran preocupación tras su hospitalización de emergencia debido a una infección en las vías urinarias, así como problemas de baja presión arterial y arritmia cardíaca. Esta situación alarmante ha llevado a Pepillo a expresar su inquietud, aunque también ha revelado que no ha podido visitar a su amiga debido a la presencia de Iván Cochegrus, quien, según él, le roba tiempo valioso con Silvia.

¿Por qué Pepillo está alejado de Silvia Pinal?

En una reciente entrevista, Pepillo no ocultó su molestia por lo que está sucediendo alrededor de Silvia Pinal. Su preocupación por la influencia de Cochegrus en la vida de la actriz lo ha llevado a distanciarse de ella. El periodista de espectáculos dejó claro que no comprende por qué la familia de Silvia permite que Iván esté tan cerca, lo que ha generado un ambiente tenso y complicado.

Pepillo también mencionó que Silvia Pasquel, la hija de Pinal, le reclamó por no visitar a su madre. Él explicó que su ausencia se debe a que Iván Cochegrus pasa la mayor parte del tiempo con Silvia, lo que le impide acercarse. Esta situación ha creado un dilema para Pepillo, quien se siente atrapado entre su deseo de apoyar a su amiga y la incomodidad que le genera la presencia de Cochegrus.

Además, Origel no dudó en afirmar que Cochegrus parece estar más interesado en hacerse famoso a costa de Silvia Pinal que en su bienestar. Ahora el periodista ha podido comunicarse con la actriz y ha revelado detalles alentadores.

Pepillo Origel confirma que Silvia Pinal salió de terapia intensiva

Tras conocerse el distanciamiento entre Pepillo Origel y la presentadora del programa Mujer, casos de la vida real, el 23 de noviembre, Pepillo decidió compartir una fotografía con su gran amiga, la icónica actriz Silvia Pinal. Aunque la imagen no es reciente, el mensaje que la acompaña ofrece una actualización importante sobre el estado de salud de Silvia.

Por fortuna, el periodista pudo finalmente comunicarse con Silvia, quien compartió que su proceso de recuperación está siendo más exitoso de lo esperado.

“Acabo de hablar con mi querida y admirada Silvia Pinal y me dio mucho gusto escuchar que ya salió de terapia intensiva y hablando muy bien conmigo, me mandó tres besos!” Pepillo Origel

Sin más detalles, Origel elogió la fortaleza de Pinal ante la difícil situación: “Qué entereza y fuerza de nuestra gran diva”

Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal este 23 de noviembre

Sylvia Pasquel, hija de la primera actriz Silvia Pinal, ha tranquilizado a los fans de su madre tras su reciente hospitalización. En un comunicado, Pasquel explicó que los problemas de salud de Pinal, de 94 años, son comunes en personas de su edad, especialmente en esta época del año. La actriz aseguró que estos problemas suelen afectar sus pulmones y vías urinarias, y que por ello la familia ha decidido mantenerla bajo observación médica en el hospital.

Pasquel hizo un llamado a la calma y pidió a la opinión pública que se abstengan de especular sobre la salud de su madre, confiando en las declaraciones oficiales de la familia. La hija de Pinal enfatizó que están brindándole todos los cuidados necesarios y que su madre se encuentra recibiendo la mejor atención médica posible.

“Mi mamá ya debió haber salido ayer, porque mi mamá está bien, simplemente la trajimos para que se le atendiera su infección urinaria, es lógico, tiene una sonda desde hace tiempo, es normal lo que pasa, es consecuencia de su estado de salud, pero ella está perfectamente bien, está cuidada, nosotros estamos siempre al pendiente, aunque ustedes digan que no, aunque ustedes digan lo que quieran, al final, nosotros dentro de nuestra familia sabemos cómo están las cosas, nosotros dentro de nuestra familia nos ocupamos de nuestra mamá, estamos al pendiente, el que ustedes no me vean, no quiere decir que yo no esté" manifestó Sylvia Pasquel ante los rumores que han circulado en redes.

Hasta ahora no se sabe si la actriz podría ser dada de alta en este fin de semana.