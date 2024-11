Silvia Pinal en estado crítico: Luis Enrique rompe el silencio con desgarrador mensaje, aseguran

Silvia Pinal, ícono del cine y la televisión mexicana, se encuentra hospitalizada desde el 21 de noviembre debido a una serie de complicaciones médicas. Lo que comenzó como una infección urinaria se fue complicando con una arritmia cardíaca. Aunque la evolución fue favorable, en las últimas horas trascendió que habría tenido complicaciones que han mantenido a la actriz bajo estricta vigilancia médica.

A lo largo de la semana, la situación ha generado preocupación tanto en su familia como en sus seguidores. Según reportes del periodista Carlos Uriel, Silvia Pinal se encuentra en un estado crítico y semiconsciente. Aunque su ingreso al hospital inicialmente parecía rutinario, su condición ha empeorado, lo que llevó a los médicos a postergar su alta hospitalaria programada para el 27 de noviembre.

Los detalles sobre su estado de salud han sido escasos. Ni Sylvia Pasquel, ni Alejandra Guzmán, ni Luis Enrique Guzmán, hijos de la actriz, han emitido comunicados oficiales, lo que ha dado pie a especulaciones en medios de comunicación y redes sociales.

Efigenia Ramos y un mensaje que enciende las alarmas

El programa Chisme no Like difundió recientemente un audio de Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, que generó inquietud en la opinión pública.

En el mensaje, Ramos, se escucha muy preocupada y se limitó a mencionar que esperaban al médico, mientras Sylvia Pasquel, hija mayor de la actriz, permanecía junto a su madre.

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada. Deja ver si, ahorita que venga el médico, Silvita quiere bajar”, señaló Efigenia en el audio.

La preocupación aumentó cuando se supo que varios miembros de la familia Pinal, incluyendo a Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, acudieron al hospital en las últimas horas.

También trascendió que un sacerdote visitó el hospital para administrar los santos óleos, un sacramento que suele darse en situaciones críticas, según reveló el programa HoyDía.

Luis Enrique Guzmán comparte un mensaje desgarrador sobre Silvia pinal

En medio de esta difícil situación, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, se habría comunicado con el productor del programa HoyDía, Alejandro Cacho. Según la reportera Karina Monroy, Luis Enrique habría compartido unas palabras que dejaron en claro la gravedad de la situación:

“Las alarmas se encendieron cuando dijeron que ella estaba muy grave, que estaba en observación… nuestro productor Alejandro Cacho se comunico con Luis Enrique, hijo de la diva mexicana, ayer por la tarde, él le dijo ‘no ha fallecido, pero se encuentra en el proceso de partir’”, reveló Monroy durante la emisión del programa.

Estas declaraciones confirman que la familia Pinal está atravesando momentos de mucha incertidumbre y angustia. La noticia de que los médicos decidieron mantener a la actriz hospitalizada, tras un agravamiento la noche del martes, ha intensificado las especulaciones sobre su estado de salud.

Archivo TVNotas

Silvia Pinal: última actualización de su estado de salud este 28 de noviembre a las 13 horas

Hace unos minutos el periodista Joaquín López-Dóriga a través de su cuenta de X compartió información que le reportaron acerca del estado de salud de Silvia Pinal.

Me reportan “extrema gravedad irreversible” de la gran Silvia Pinal. Permanece en terapia intensiva. Toda su familia la acompaña. Joaquín López-Dóriga

Archivo TVNotas



Al momento, no hay audiovisuales en los que algún familiar de ‘la Diva del Cine de Oro’ hable de su estado de salud.